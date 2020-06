Polémica por la calificación de Campana como Distrito Rural

P U B L I C



El gobernador Kicillof la consideró ubicada "en ese lugar casi rural" del AMBA y luego, en un anuncio oficial, la Provincia le aplicó la calificación "semi rural". Opinan especialistas. Los campanenses que han estudiado o trabajado en Capital Federal lo saben: hay porteños que creen que nuestra ciudad está ubicada "en el campo", donde la gente a caballo es parte del paisaje de todos los días. Lo que no se pensaba hasta ahora era que la propia Provincia de Buenos Aires la consideraba "semi rural". El calificativo apareció no solo en la disposición oficial que exceptúa a Campana de retrotraer su fase de cuarentena sino también en la boca del propio gobernador, lo que de inmediato causó un gran revuelo en la ciudad. "Estamos en una situación distinta, están creciendo los casos (de coronavirus) como ha ocurrido en muchísimas parte del mundo, pero mucho después. En la provincia de Buenos Aires tenemos un sistema de fases que está funcionando muy bien, que hace que el 70 por ciento de los municipios estén en fase 5, con prácticamente todo autorizado, con una barrera sanitaria para que la enfermedad no llegue. Pero en el Gran Buenos Aires, más precisamente la parte que no es la Ciudad (CABA) y tampoco cinco municipios que están en ese lugar casi rural que los vamos a detallar, la enfermedad está en un estado de circulación y difusión exponencial", expresó Axel Kicillof el jueves en conferencia de prensa, cuando se anunció una cuarentena más estricta para la región del AMBA excepto las ciudades ubicadas en esa área "casi rural" a la que hizo mención, entre ellas Campana. La calificación, que después apareció marinada con el prefijo "semi" en la comunicación oficial de la Provincia, generó un sinfín de "memes", publicaciones y comentarios en las redes sociales, la mayoría irónicos, aunque algunos defendían esa consideración sobre nuestra ciudad. De ese lado estaban aquellos que se basaron en la ocupación de su territorio, señalando que la mayoría es sector insular y terrenos continentales poco o nada urbanizados, como el Parque Nacional o franjas linderas tanto a la Ruta 6 como a la Panamericana. La Auténtica Defensa consultó con distintos referentes sobre la validez de esta adjetivación. "Nosotros no tenemos ni remotamente vinculación con el Área Metropolitana, pero no somos un municipio rural", comentó el arquitecto Jorge Bader, especialista en temas urbanísticos. Señaló que el partido, al igual que el de Zárate, tiene un "gran territorio vacante", pero posee "un área urbana densa, tipificada como área industrial, y una actividad muy fuerte vinculada a lo fabril". En ese sentido, señaló que -y al menos hasta el inicio de la pandemia- "el aporte de Campana al PBI rural de la provincia es casi nulo", mientras que mismo indicador pero industrial "era muy importante". La participación se incrementa casi a la mitad, aseguró, si solo se tiene en cuenta el corredor que va desde La Plata hasta San Nicolás. "Este es el error en el que incurren los políticos cuando se pretende tipificar para incorporar ciudades en una simplificación", sostuvo el arquitecto. E insistió: "Campana no tiene ni remotamente el perfil agropecuario, lo que sí tiene es territorio vacante". Por su parte, Mara Pedrazzoli, master en Economía de la UBA, definió a Campana como "una localidad industrial y de servicios también vinculados a esa industria", aunque le quitó peso al supuesto error del gobernador al afirmar que "no se le puede exigir rigurosidad económica a una medida que no es de esa naturaleza" sino sanitaria. "Comparada con el resto del conurbano, no es una ciudad agraria sino industrial con fuerte base de servicios, incluyendo puertos y servicios profesionales. Pero no estamos definiendo una política económica, entonces no sé si tengo que exigirle rigurosidad técnica a la medida", explicó la economista. En Campana no tienen un rol relevante instituciones vinculadas a localidades "de campo" como la Sociedad Rural -las sedes de la regional están en Zárate y Exaltación de la Cruz- y tampoco el Comando de Patrulla Rural, cuyo único destacamento en la Ruta 4 depende de la jefatura ubicada en Zárate. Ni siquiera la definición de la Real Academia Española parece poder aplicarse a nuestra ciudad, al definir el adjetivo rural como "perteneciente o relativo a la vida del campo y a sus labores". ¿Llevan vida de campesinos los miles de trabajadores siderúrgicos, petroleros, mecánicos y de las cientos de pymes y comercios de la ciudad? No sería el caso. Hace pocas semanas el gobernador estuvo en la refinería para inaugurar una nueva -otra más- instalación industrial de avanzada. Ese día, desde este suelo aseguró que quería ver nacer "una provincia petrolera que aporte a la industrialización del país". Algo que Campana ya viene haciendo desde hace décadas.

Uno de los tantos “memes" que circularon en las últimas horas.



Polémica por la calificación de Campana como Distrito Rural

