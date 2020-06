José Borges Dicho grupo liderado por José Borges surgió en medio de está pandemia, buscando ayudar a familias Venezolanas y Argentinas afectadas por esta crisis producto del COVID-19. José Borges oriundo de Los Teques, estado Miranda, Venezuela, tiene 24 años y reside en Argentina desde el 2017, se instalo en Campana hace un año. Le gusta el tereré y le encanta la cultura Argentina "Vine en el 2014 de vacaciones y nunca me imaginé que sería el lugar donde pasaría el resto de mi vida, no me arrepiento de haber elegido Argentina, sus paisajes, su gente, su cultura lo hace único. el Argentino es único, son personas de gran corazón, escuchan, se interesan por cosas nuevas, les encanta la comida Venezolana (entre risas). La verdad no pude haber hecho mejor elección que vivir acá, siempre me he sentido incluído" Nos cuenta como surgió la idea: "Creé Épale Campana ante la situación económica que se encuentran viviendo Venezolanos y también Argentinos en dónde muchos están necesitando ayuda", a lo que también agrego "Actualmente Venezuela ocupa una de las mayores masas migratorias de la historia actual, con un total aproximado de 4,5 millones de jóvenes y profesionales desplazados por la crisis humanitaria que se instauró en Venezuela. Lamentablemente muchas personas están viéndose en la necesidad de volver a Venezuela abandonando sus sueños, logros y esfuerzos destruidos. Mucha de esta gente no tiene a quien acudir o algún familiar que lo apoye en el país" Borges explicó, "En la actualidad venimos ayudando a más de 30 familias en su mayoría Venezolanas, con alimentos, ropa y asesoría migratoria. Para llevar adelante esto venimos articulando con otras instituciones como por ejemplo el grupo Alma Misionera, otros grupos de la parroquia y distintos emprendedores de la ciudad". "También quiero destacar la buena predisposición y la ayuda brindada por el intendente Sebastián Abella y la Secretaria de Desarrollo Social Cultura y Educación Elisa Abella". Para finalizar Borges comentó, "buscamos avanzar con este grupo de vecinos de Venezolanos solidarios por lo cual invitamos a todo aquel que quiera sumarse, cómo también si desean donar alimentos o ropa usada en buen estado, contactarnos por Instagram a @EpaleCampana".







Pandemia:

"Épale Campana", un grupo de vecinos venezolanos solidarios

