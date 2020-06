Quizás en este tiempo de pandemia, de distanciamiento social, de permanecer lejos de nuestros distintos vínculos afectivos, nos haya permitido repensar o recapacitar sobre el lugar, sobre la prioridad que le hemos dado a familia, amigos, hermanos en la fe y al mismo Señor. La tecnología ha sido nuestro mayor canal vincular, también hemos tenido la oportunidad de romper barreras, de tomar decisiones en el uso de este estilo de comunicación, nos ha posibilitado vernos y compartir momentos, reuniones, juegos, anécdotas a través de una pantalla. Los mandados apurados, las corridas, los saludos al paso, todo lo exprés a quedado atrás. El tiempo siempre era escaso, ¡hola y chau! , cuando de pronto, todo pudo detenerse. … Fue difícil observar al mundo limitado en sus movimientos, en sus traslados, en su vertiginosidad. Sólo Dios en su soberanía pudo hacerlo. En medio de sentimientos encontrados como miedo, angustia, ansiedad, debemos confiar en la voluntad de Dios cuando nos abraza con su palabra, cuando dice que "somos más que vencedores", (Rom. 8:37). y "que los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien". (Rom. 8:28). Seguramente cuando salgamos de esto y volvamos a abrazarnos, nuestra vida, nuestro sustento, nuestra fuerza, nuestra esperanza seguirá siendo Dios, Él seguirá siendo el centro de nuestras vidas. Acerquémonos con corazón sincero, con plena confianza, en plena certidumbre de fe y purificados nuestros corazones. Mantengámonos firme, sin fluctuar. (Hebreos 10:22) ¡Dios tiene el control de nuestra vida!. Somos prioridad para Dios. Leemos que "Dios había reservado lo mejor para nosotros". (Hebreos 11:40) Dios tiene el control de todo, aún, cuando no entendamos qué está pasando en nuestra vida. Si pensamos que nos merecemos algo, pero Dios no nos lo concede, no nos desanimemos. Nuestros sueños, no se han dejado de cumplir porque Dios no nos quiere complacer, sino porque Él tiene algo mucho mejor para cada uno de nosotros, y sólo con el tiempo lo vamos a comprender. Así lo dice, "Encomienda a Jehová tu camino, y confía en él; y él hará". (Salmo 37:5). Busca una iglesia que enseñe de Cristo y La Palabra de DIOS "La Biblia". ¡Hasta la próxima semana! ¡Dios te bendiga! Silvia Gerard Varela 447 (ex. Rivadavia) - Campana -Tel. 03489. 427296 - luisgurodas@yahoo.com.ar





La voz de Dios para este tiempo:

Tema de hoy, ¿Cambiamos las prioridades?

Por Silvia Gerard

