125 ANIVERSARIO CREACIÓN PARROQUIA SANTA FLORENTINA - 28 de Junio de 2020 - Año II - Edición Nº 86 FIESTAS PATRONALES DE LA PARROQUIA SANTA FLORENTINA Para muchas personas la epidemia de coronavirus ha supuesto una limitación total o parcial a la vida de las parroquias. Bodas, bautizos, comuniones, incluso la asistencia a misa y la participación en los sacramentos ha sido imposible durante meses por motivos sanitarios. Pero a la vez se produjo una auténtica explosión de retransmisiones on line de misas y otros actos de culto y muchos católicos nos familiarizarnos rápidamente con el concepto de "comunión espiritual", habitual en tiempos de guerra y de catástrofes. Por eso: Las Fiestas Patronales y del Partido de Campana a celebrar el próximo 6 de julio de 2020 no se suspenden, se viven en familia. Ya estamos viviendo la "Novena a Santa Florentina", que se inició el sábado 27 de junio y se extenderá hasta el 5 de julio en el horario de las 18:15 hs. La convocatoria es a través de la plataforma: Zoom. El link para ingresar es:https://us02web.zoom.us/j/86173388239, Todos están invitado a participar de la Novena de Santa Florentina También se va realizar el tradicional el "Rosario Luminoso" desde la Catedral Santa Florentina los días 5 y 6 de julio. La novedad será el lunes 6 de julio porque "SANTA FLORENTINA estará recorrido las calles de nuestra ciudad" a partir de las 15 hs. Durante el recorrido podrás saludarla con una bandera Argentina o un pañuelo, sacarle fotos y enviárnoslas al Facebook "Semanario Catedral Santa Florentina". ACLARAMOS SOLO SALDRÁ SANTA FLORENTINA Y LOS AUTOS AUTORIZADOS POR EL MUNICIPIO. No es una caravana o una procesión. No habrá gente siguiendo el recorrido. Si habrá cantos, rezos y alabanzas y el sacerdote impartirá la bendición al pasar por el Hospital San José, el Sanatorio Vandor, la Clínica Delta y los Centro de atención extrahospitalario instalados en el Seminario diocesano "San Pedro y San Pablo" y el ex Hotel Siderca. Si la tecnología lo permite, parte de este recorrido será trasmitirá en vivo. A las 18:15 hs. se iniciará la transmisión del Rosario Luminoso y a las 19 hs la celebración de la Santa Misa por el Facebook: "Parroquia Catedral Santa Florentina." Deseamos la activa participación de la mayoría, por eso los invitamos a que embanderen los frentes de sus casa durante la semana del 4 al 9 de julio. Y que además, refuercen su solidaridad con los que sufren y oren con fe para que podamos salir delante de esta situación, privilegiando a los pobres y construyendo la paz y el bien común. ¡Señor: ayúdanos con nuestros gestos y actitudes a ser Hospital de campaña para nuestros hermanos!

Santa Florentina protege y bendice a Campana y sus habitantes HIMNO A SANTA FLORENTINA Desde el fondo inmortal de la gloria

de tu pueblo recibe los votos.

Son tus hijos que llegan devotos

con sus cantos de triunfo y amor. . Oh Florentina, nuestra abogada,

luz muy brillante de nuestra fe

ruega ferviente para que tus hijos

de amor ardiente lleguen a Dios. . Tu manto extiende sobre tu pueblo

porque desea tu protección.

Se tú su guía, su intercesora

y cada día ruega al Señor. . De Campana abogada divina eres

Tú del Señor, la elegida.

Tus plegarias Oh fiel Florentina

nos inunden de paz y amor.

