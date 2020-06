El atacante, a pesar que su vínculo iba más allá del 30 de junio, hizo opción de una cláusula de salida. Otros dos que también tienen contrato hasta 2021, pero que no seguirían son Nahuel Banegas y Álvaro Veliez. El fútbol argentino está llegando a una fecha (30 de junio) en la que se vencerá una gran cantidad de contratos de jugadores que, dada la incertidumbre que ha provocado la pandemia de coronavirus, quedarán libres. Sobre todo en el Ascenso. Sin embargo, a partir de un acuerdo entre la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y Futbolistas Argentinos Agremiados (FFA), aquellos jugadores que no firmen nuevos vínculos tendrán garantizado un máximo de cinco pagos, equivalentes al básico de convenio de la categoría correspondiente a su último club; y también dispondrán de la obra social de futbolistas. Del último plantel de Villa Dálmine, quienes integrarían este grupo son Sergio Díaz, Gastón Martínez, Nicolás Sansotre, Lucas Cuevas y Germán Lesman. Estos futbolistas no renovarán sus vínculos con el Violeta y quedarán en libertad de acción a partir de miércoles. Por su parte, Brian Orosco ya tendría todo arreglado para incorporarse al Asteras Tripolis, conjunto de la Primera División de Grecia. En tanto, los acuerdos que también se vencen este 30 de junio en el equipo de nuestra ciudad son los préstamos de Alejandro Maciel, Santiago Moyano y Catriel Sánchez (los tres deben regresar a Talleres de Córdoba); Nicolás Del Priore (Independiente de Avellaneda), Cristian Carrizo y Matías Ramírez (Ferro Carril Oeste), David Gallardo (Sportivo Las Parejas) y Alan Picazzo (River Plate). De este grupo, el DT Felipe De la Riva habría manifestado interés en la continuidad de los tres jugadores de Talleres. Al mismo tiempo, el club habría descartado hacer uso de la opción de compra del "Villano" Gallardo que estaba establecida en el acuerdo con Sportivo Las Parejas. Sin embargo, las bajas que tendría el plantel Violeta también alcanzan a jugadores que poseen contrato hasta 2021. De hecho, Fernando Brandán (quien se incorporó a principios de año) hizo opción de una cláusula que tenía a su favor para rescindir el contrato en junio y quedar en libertad de acción. El atacante se marcha con apenas tres partidos disputados en el Violeta (todos como titular) y una particularidad: en cada uno de esos encuentros fue dirigido por un técnico diferente. Debutó con Lucas Bovaglio ante Gimnasia de Mendoza; después jugó como local ante Sarmiento de Junín bajo el interinato de Martín Piñeyro; y su último encuentro fue contra Deportivo Riestra, ya con De la Riva en el banco. Quienes tampoco seguirían en Villa Dálmine a pesar de tener contratos hasta 2021 serían el defensor Nahuel Banegas y el delantero Álvaro Veliez, jugadores que llegaron de la mano del grupo inversor que participó hasta marzo de la administración del club. De esta manera, los profesionales que continúan con contrato con el club son el arquero Juan Marcelo Ojeda; los defensores Juan Ignacio Alvacete y Facundo Rizzi; y los mediocampistas Sául Nelle, Nicolás Femia y Denis Brizuela. En tanto, el arquero Juan Pablo Lungarzo y el volante Federico Recalde ya tendrían acordada la renovación de sus vínculos y siguen bajo la órbita del cuerpo técnico, al igual que los juveniles Diego Pérez, Francisco Salerno, Leonel Montani, Santiago Patroni, Gino Olguín, Lucas Cajes y Valentín Umeres. A este grupo también se sumarán dos juveniles que estuvieron a préstamo la pasada temporada y tiene contrato vigente con el club: Francisco Nouet (regresa de Flandria) y Gastón Martiré (FADEP de Mendoza). Por ahora, estos 17 nombres son hoy el plantel Violeta, el cual se irá completando y definiendo a medida que asomen mayores certezas respecto al regreso de la competencia. Un horizonte que todavía se advierte muy lejano en el fútbol argentino. Especialmente para el Ascenso.

BRANDAN DISPUTÓ APENAS TRES PARTIDOS EN EL VIOLETA Y EN CADA UNO DE ELLOS FUE DIRIGIDO POR UN TÉCNICO DIFERENTE NELLE DESTACÓ QUE EL CLUB ESTÁ "ORDENADO" Y "AL DÍA" Uno de los jugadores que continuará en Villa Dálmine es Saúl Nelle, quien llegó este año para cubrir las partidas de Matías Ballini y Facundo Affranchino, aunque recién pudo hacer su debut en el Violeta frente a Sarmiento de Junín, dada la distensión de ligamento en su rodilla que sufrió durante la pretemporada. "No me esperaba tener esa lesión. Llegué al club con ganas de aportar lo mío desde el lugar que me toque, pero me costó demasiado la recuperación. Por suerte jugué antes de la pandemia y me sentí cómodo. A la vuelta voy a tratar de volver lo mejor posible para agarrar la confianza que necesito", comentó en diálogo con el sitio Solo Ascenso. En esa misma nota, el mediocampista explicó cómo está sobrellevando el aislamiento y destacó el compromiso del club en este momento de crisis: "La cuarentena se está haciendo bastante larga. Con el plantel entrenamos vía Zoom por la mañana y seguimos manteniendo el contacto de esa manera. Por suerte, el club está ordenado y la dirigencia nos mantiene al día, así que de eso no nos podemos quejar".

SAÚL NELLE LLEGÓ A PRINCIPIOS DE AÑO Y SOLO HA PODIDO DISPUTAR DOS PARTIDOS POR UNA LESIÓN QUE SUFRIÓ EN LA PRETEMPORADA.



Primera Nacional:

Villa Dálmine; Fernando Brandán tampoco continuará en el club

