Uno de los jugadores que continuará en Villa Dálmine es Saúl Nelle, quien llegó este año para cubrir las partidas de Matías Ballini y Facundo Affranchino, aunque recién pudo hacer su debut en el Violeta frente a Sarmiento de Junín, dada la distensión de ligamento en su rodilla que sufrió durante la pretemporada. "No me esperaba tener esa lesión. Llegué al club con ganas de aportar lo mío desde el lugar que me toque, pero me costó demasiado la recuperación. Por suerte jugué antes de la pandemia y me sentí cómodo. A la vuelta voy a tratar de volver lo mejor posible para agarrar la confianza que necesito", comentó en diálogo con el sitio Solo Ascenso. En esa misma nota, el mediocampista explicó cómo está sobrellevando el aislamiento y destacó el compromiso del club en este momento de crisis: "La cuarentena se está haciendo bastante larga. Con el plantel entrenamos vía Zoom por la mañana y seguimos manteniendo el contacto de esa manera. Por suerte, el club está ordenado y la dirigencia nos mantiene al día, así que de eso no nos podemos quejar".

SAÚL NELLE LLEGÓ A PRINCIPIOS DE AÑO Y SOLO HA PODIDO DISPUTAR DOS PARTIDOS POR UNA LESIÓN QUE SUFRIÓ EN LA PRETEMPORADA.



Villa Dálmine:

Nelle destacó que el club está "ordenado" y "al día"

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar