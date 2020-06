Breves: Fútbol internacional

NI EL BARSA NI MESSI

En la continuidad de la 32ª fecha de La Liga de España, Barcelona (69 puntos) empató ayer 2-2 como visitante frente a Celta de Vigo y hoy podría perder la cima de la tabla de posiciones a manos de Real Madrid (68). El conjunto catalán estuvo dos veces en ventaja gracias a un doblete de Luis Suárez, pero el elenco gallego alcanzó la igualdad a falta de dos minutos del cierre del cotejo. Por su parte, Lionel Messi no logró marcar por tercer partido consecutivo y sigue sin poder gritar su gol 700. En la jornada de ayer, además, Atlético Madrid (58) venció 2-1 a Alavés y se afianzó en la tercera posición, teniendo en cuenta que Sevilla (4º con 54) empató 1-1 el viernes con Valladolid. Los otros dos juegos del sábado fueron: Athletic Bilbao 3-1 Mallorca (no jugó el benjamín Luka Romero); y Osasuna 2-1 Leganés. Hoy domingo jugarán: Levante vs Betis (9.00, ESPN), Villarreal vs Valencia (12.00, DirecTV), Granada vs Eibar (14.30, DirecTV) y Espanyol vs Real Madrid (17.00, ESPN). Mientras que el lunes cerrarán Getafe vs Real Sociedad (17.00, ESPN).

LAZIO NO SE RINDE

En su carrera por evitar un nuevo Scudetto de Juventus en la Serie A de Italia, Lazio (65 puntos) venció ayer 2-1 como local a Fiorentina y volvió a quedar a cuatro puntos de la Vechhia Signora (líder con 69), que el viernes había goleado 4-0 a Lecce con tantos de Dybala e Higuaín.

Ayer, además, Cagliari venció 4-2 a Torino con goles del uruguayo Nahitán Nandez y el argentino Giovanni Simeone (el hijo del "Cholo" marcó por segunda fecha consecutiva). Mientras que Brescia igualó 2-2 con Genoa. La acción continúa hoy con seis encuentros: Milan vs Roma (12.15, ESPN), Napoli vs SPAL 2013 (14.30, Fox Sports), Sampdoria vs Bologna (14.30, Fox Sports), Sassuolo vs Hellas Verona, Udinese vs Atalanta (14.30, ESPN) y Parma vs Inter (16.45, ESPN).

ATAJÓ "CHIQUITO"

Con Sergio Romero como titular, Manchester United venció ayer 2-1 al Norwich City por los Cuartos de Final de la FA Cup gracias a un tanto de Harry Maguire a tres minutos del final del tiempo suplementario. Los otros tres duelos de Cuartos de Final se disputarán hoy: Sheffield United vs Arsenal (9.00, ESPN), Leicester City vs Chelsea (12.00, ESPN) y Newcastle vs Manchester City (14.30, ESPN).

SIGUE LA PREMIER

Con Liverpool ya coronado campeón, ayer comenzó la 32ª fecha de la Premier League de Inglaterra: Wolverhampton venció 1-0 como visitante a Aston Villa y se estacionó en el quinto puesto, postergando al Manchester United al sexto. Hoy domingo, Watford recibirá a Southampton (12.30, Fox Sports). Y mañana lunes, Crystal Palace se medirá con Burnley (16.00, ESPN). El resto de la programación se divide entre martes y jueves.

TERMINÓ LA BUNDESLIGA

Ayer se disputó íntegramente la 34ª y última fecha de la Bundesliga. El campeonato alemán ya había coronado al Bayern Munich por octava vez consecutiva y ya tenía confirmado al Borussia Dortmund como subcampeón. Con los partidos del sábado, Leipzig y Borussia Monchengladbach se adueñaron de los otros dos pasajes a la Champions League, mientras que Bayern Leverkusen y Hoffenheim sacaron boleto para la Europa League. En la parte baja de la tabla, Fortuna Dusseldorf se llevó la peor parte y bajará a la segunda división junto al último, Paderborn. En tanto, Werder Bremen se ganó una última chance y jugará la promoción.Los resultados de ayer fueron: Union Berlin 3-0 Fortuna Dusseldorf, Werder Bremen 6-1 Colonia, Frankfurt 3-2 Paderborn, Wolfsburgo 0-4 Bayern Munich, Borussia Dortmund 0-4 Hoffenheim, Borussia Monchengladbach 2-1 Hertha Berlin, Augsburgo 1-2 Leipzig, Bayern Leverkusen (no jugaron ni Alario ni Palacios) 1-0 Mainz y Friburgo 4-0 Schalke.