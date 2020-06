Ciudad de Campana ha disputado las últimas cinco ediciones de la máxima categoría de la Federación Metropolitana. Sin embargo, en este 2020, el coronavirus no dejaría margen para su habitual desarrollo, sobre todo en cuanto a nombres. En los últimos cinco años, nuestra ciudad ha podido ser testigo del vóley del más alto nivel con la participación del Club Ciudad de Campana en la División de Honor, máxima categoría de la Federación Metropolitana de Vóley (FMV), a la que arribó tras el histórico ascenso conseguido en 2014. Jugadores de la talla de Gabriel Arroyo, Guillermo García, Martín Giustiniano y Pablo Meana (todos con experiencia en la Selección Mayor) vistieron la camiseta del Tricolor en estos años y compartieron plantel con jóvenes que se potenciaron en el gimnasio de la calle Chiclana y que, posteriormente, han llegado a la Selección Argentina como Fabián Flores (Mayor), Ramsés Cascú y Giuliano Turcitu (Juveniles). Al mismo tiempo, con este tipo de nombres, el CCC disputó grandes batallas ante rivales de mucha tradición y presente en el vóley argentino como Ciudad de Buenos Aires, Municipalidad de Lomas de Zamora, River Plate y Boca Juniors, entre otros. Sin embargo, la pandemia por coronavirus ha trastocado completamente el 2020 y, así, la disputa de la División de Honor, que habitualmente comienza a finales de abril y se desarrolla de manera intensa durante tres meses, ha quedado seriamente comprometida. De hecho, en caso de realizarse, seguramente se verá afectada en cuanto a nombres, porque coincidiría con la Liga Argentina. "No se sabe nada todavía", apuntaron desde Chiclana 209 respecto al futuro del certamen. En marzo, antes que el coronavirus obligara a suspender todas las actividades, en Ciudad ya estaba confirmada la continuidad de Hernán Carneri como entrenador (había conducido al equipo en la División de Honor 2019) y se habían acordado, por ejemplo, los regresos del punta Mauricio Viller (estuvo en el Tricolor en sus cinco participaciones en el certamen) y del líbero Michele Verasio. Respecto a la División de Honor, la FMV comunicó en abril que no habrá descensos en 2020 y que se jugará "desde que se pueda dar inicio a la actividad hasta diciembre". Así, ya casi en julio, el panorama asoma muy complejo. Por eso, todo indica que, este año, Campana se perdería la posibilidad de ver y recibir a muchos de los mejores jugadores del país.

LA FMV PROPUSO JUGAR DESDE "CUANDO SE PUEDA" HASTA DICIEMBRE, PERO ESE CALENDARIO CHOCARÍA CON LA LIGA ARGENTINA.



Vóley:

La División de Honor, una buena costumbre que este año podría perderse

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar