Breves: Deportivas

TRASLADARON A BILARDO Carlos Salvador Bilardo (82 años) fue trasladado a una clínica porteña y permanece internado en buen estado de salud luego de contagiarse de coronavirus en la residencia para adultos mayores donde se encontraba internado ("The Senior Home", en el barrio de Almagro) a causa del síndrome de Hakim-Adams, la enfermedad neurológica que lo afecta. El DT, campeón en México 1986 y subcampeón en Italia 1990, está ahora en el Instituto Argentino de Diagnóstico y Tratamiento (IADT) "con un cuadro general bueno y totalmente asintomático", aseguraron a Télam allegados a su familia. MURIÓ "CACHÍN" BLANCO Oscar Blanco, entrenador de diferentes clubes de ascenso a lo largo de su carrera, falleció ayer a la madrugada a los 71 años de edad. "Cachín" es muy reconocido en entidades como Atlético de Rafaela (bajo su conducción consiguió el ascenso a Primera División en 2003), Sportivo Italiano (subió a la B Nacional en 2009), San Miguel (ascendió a la antigua Primera B en 1984), Banfield, Estudiantes de Buenos Aires y Acassuso, entre otros clubes. ECHADO, PERO MILLONARIO A pesar de no haber debutado en el cargo, Rodolfo Arruabarrena fue desafectado como entrenador del Al-Sharjah de Emiratos Árabes. Luego de haber dejado Shabab Al-Ahli en marzo, al Vasco lo llamaron del Al-Sharjah para que conduzca al primer equipo. Sin embargo, un cambio en la cúpula dirigencial provocó la salida del argentino, quien recibió una abultada compensación por ello: 1.500.000 dólares. RENOVÓ LICHA A través de sus redes sociales, Racing Club confirmó que Lisandro López, capitán y emblema del equipo dirigido por Sebastián Beccacece, puso la firma y extendió su contrato, que vencía a fines de junio. Así, seguirá ligado a la institución, al menos, hasta mediados de 2021. "Licha", surgido de las inferiores de La Academia, filmó un video en el que informó el sello virtual del nuevo vínculo en el conjunto de Avellaneda, donde fue campeón de la Superliga 18/19 y el Trofeo de Campeones 2019. ROMERO VUELVE A HOLANDA Cuando solamente faltan tres días para el final de su préstamo, Maximiliano Romero se despidió de Vélez Sarsfield y este domingo emprenderá el regreso hacia Holanda, donde se reintegrará al plantel de PSV Eindhoven. "Culmina un nuevo ciclo, en un contexto que jamás hubiera imaginado. Pero me llevo recuerdos increibles de este año en el club y junto a todos ustedes que siempre, siempre bancaron", escribió el delantero de 21 años. LA NBA NO DUDA La liga más importante de básquet a nivel mundial confirmó que reanudará su temporada el jueves 30 de julio, con dos partidos que le pondrán cierre al parate impuesto desde marzo pasado, a raíz de la pandemia del coronavirus. El anuncio de la NBA fue realizado después que se conociera que 16 jugadores dieron positivo en la primera tanda de testeos. El primer juego a disputarse el jueves 30 de julio será entre New Orleans Pelicans y Utah Jazz. Ese partido, como todos los que se desarrollarán hasta el final del torneo, se desarrollará en el complejo deportivo Walt Disney de Bay Lake, en las inmediaciones de Orlando.



Breves: Deportivas

28 de Junio de 2020

