Rincón Tuerca

SEÑAL: Hasta el momento los dirigentes encargados de regir los destinos de la categoría de los ciclomotores que realiza y desarrolla su campeonato en el circuito de San Andres de Giles no dieron ninguna señal de que se este trabajando como para pensar en una vuelta a la actividad para esta especialidad del mundo tuerca que se nutre de muchos equipos y pilotos que aguardan cuales serán. TITULO: Viene de ganar el campeonato virtual el piloto de Campana y obtener ese galardón Ignacio Lopez,es el Tercer certamen que obtiene en forma consecutiva, dos en categorías como PROKART y RF .y en esta propuesta virtual de karting desarrollada en el curso deesta pandemia donde el nacho esta en un buen momento. RETRO: Desde la productora del envió televisivo del automovilismo zonal Motosport nos hacen saber que en los festejo de sus primeros veinte años al aire ininterrumpidos y con mas del mil cien programas se esta poniendo al aire ese material de tantos años con los protagonista y sus carreras lo que cayo muy bien entre los seguidores de este emprendimiento periodístico abocado al mundo tuerca. ACOMPAÑANTES: La vuelta de los acompañantes al Zonal está totalmente descartada Ante la incertidumbre que reina sobre el retorno del automovilismo en nuestro país, surgió el rumor que algunas categorías zonales podrían llegar a estudiar una posible vuelta de los acompañantes, lo que quedó totalmente desmentido desde diferentes entidades que tienen a cargo fiscalizaciones, y desde el mismo Automóvil Club, cuando se les formuló la consulta. APROVECHAR: El Automóvil Club Misiones aprovecha la pausa de la actividad deportiva fuerte, a pesar de contar con pruebas libres con turnos, para cumplir obras necesarias en el predio del Autódromo Rosamonte de Posadas. El foco principal está puesto en los desagües, de imprescindible mantenimiento en una región con clima subtropical sin estación seca. ATENCIÓN: Si todo sigue como viene encaminado en este próximo Dakar la presencia del cordobes Pablo Copetti estaria asegurada y ya se trabaja pensando en lo que vendrá a partir del inicio del año próximo donde como sucede todos los años contara con el equipo de Carlos Debesa para la atención de su cuatriciclo· VUELVE: A pesar de que Brasil es en la actualidad el segundo país del mundo con mayor cantidad de infectados por coronavirus, y con más de 50.000 fallecidos, la categoría Copa Truck anunció este miércoles 24 de junio que correrá, sin espectadores, este fin de semana en Cascavel, cerca de la frontera con Argentina. Así, se convierte en la primera divisional de importancia del deporte motor en volver en Sudamérica. PUBLICIDAD: La Bandera a cuadros de la Fórmula 1 llevará publicidad para recaudar fondos con fines benéficos La Fórmula 1 anunció que empezará a recaudar dinero con fines benéficos a base de vender espacios en la bandera a cuadros que se usará para finalizar las carreras del campeonato 2020.Este particular metodo publicitaria regurá a partir de la primera carrera del campeonato, el primer fin de semana de julio, en el Red Bull Ring de Austria. MOMENTO La verdad que llega un momento que ya no sabes que hacer siempre estamos que vamos arrancar y nunca se concreta esta claro que entiendo lo que estamos pasando y hay que cuidarse demasiado, pero se hace complicada la espera quizás uno venia con un ritmo de vida y de repente es como que te pararon el mundo y no estaba acostumbrado a estar tanto tiempo en casa donde todos nos fuimos acomodando a la situación, palabras de Valentino Lacognata. LISTO: En el taller del barrio Los Pioneros se sigue trabajando para cuando el automovilismo arranque allí y ya tendrían todos sus autos terminados y en realidad a esta altura de la circunstancia Juan Sbarra tiene todo muy bien encaminado con ese interesante parque de autos para correr en la categoría ALMA donde curiosamente estarán todos sus actuales pilotos en dos clase a saber: Gabriel Cousino, Luciano Macho, Beto Avendan, Gonzalo Piedrabuena, Nico Richard,y Brian Ariola, Pablo Baez, Cristian Lopez, todos en la clase tres y para la clase dos Patricio Maciel. MOTORISTAS: En cuanto al tema de los motorista son tres los que hoy por hoy estan abocados a trabajar dese ese lugar formando parte de el mismo Martin Dieguez, Fabian Carranza y Carlos Del Ponte que llegan a formara parte de esta estructura de Sbarra por el pedido de cada piloto que decide con quien desea tener la atención de sus plantas impulsores. GANAS: El piloto de Monte Grande está dejando listo el Gol BX con que tiene muchas de volver a la Clase 3 de ALMA cuando se reactive el automovilismo deportivo.El Gol BX de Leandro Belizo listo para probar y regresar a la Clase 3 de ALMA luego de dos años. REGRESO: A pesar del parate que está viviendo el automovilismo deportivo producto de la cuarentena que si impuso en el país y gran parte del mundo por el avance del Coronavirus, los pilotos siguen trabajando para cuando regrese el deporte motor. Leandro Belizo es uno de los protagonistas que ya dejó listo su auto para concretar su regreso a la Clase 3 de ALMA, categoría en la que corrió en 2018. COLORES: La Chevy de Oscar Figueroa con nuevos colores para afrontar la temporada 2020 cuando se reactive el automovilismo.El piloto de Malvinas Argentinas dejó impecable la Chevy con la que afrontará la temporada 2020 cuando se reactive el automovilismo.Uno de ellos es Oscar Figueroa quien luego de varias semanas de trabajo dejó de manera impecable la Chevy del Figueroa Competición con la que volverá a la Clase A del Procar4000. TRABAJOS Los hermanos Nicolás y Próspero Bonelli retomaron las actividades puntuales de competición, mientras siguen realizando diferentes trabajos de herrería, tal cual lo han hecho a lo largo de esta cuarentena. Mientras aguardan recibir elementos para los motores, entre ellos pistones, en el taller de Concepción del Uruguay están colocando cigüeñales y alistando otras piezas para el impulsor que lleva el Ford de Nicolás. MOTORES Ezequiel Giustozzi sigue trabajando en los diferentes impulsores de Turismo Carretera, particularmente en el que utiliza Guillermo Ortelli sobre el Chevrolet del JP Carrera. El motorista de Saladillo aguarda la llegada de elementos para culminar el armado y así poder probarlo en el banco.Los otros motores esperan por diferentes tareas, tanto el que utiliza Norberto Fontana como el que acelera Juan Martín Bruno. Mientras que el de Valentín Aguirre ya hace varios días que está terminado, restando solamente un nuevo test en el banco para realizar un ensayo comparativo. NACIMIENTO: Días atrás se produjo el nacimiento de Ian Bottani, hijo de Ornella y Yamil.donde la niña Ian pesó 2,800 kilos y tanto el cómo su mamá se encuentran en perfecto estado. Los flamantes papás y sus abuelos ya creen que hay que preparar el kart!!!! para la futura piloto. NAVEGANTE: En momentos como estos donde ya uno no sabe como matar el tiempo los pilotos muy vinculados a la alta competencia decididamente le dedican parte de es tiempo a los simuladores para sentir desde algún lugar que siguen realizando lo que tanto les gusta y los apasiona y Alejandro Ferraro no fue la excepción dado que por las tardes o cuando su tiempo se lo permite, desde su simulador desarrolla senda competencias de rally pero curiosamente cuenta con su propio navegante que se sumo a esta posibilidad y no es otra que su hija Sofia que ademas de entusiasmarse al igual que cualquier navegante le va diciendo al padre que debe realizar con su manejo demostrando a donde ya va apuntando su futuro deportivo dado que le hizo saber a mama que ella sera navegante cuando sea grande y ya mostró que entiende del tema porque sugiero que buscara un piloto de nivel. CHINO: El piloto chino de F2 Guanyu Zhou, de 21 años, "podría ser una opcion fantástica", según el director de Renault F1, Cyril Abiteboul. Muchas cuestiones por resolver y se viene el inicio de la temporada 2020. El movimiento de pases de pilotos comenzó mucho antes que las carreras en la Fórmula 1 y Renault es uno de los equipos que trabaja pensando en el año que viene. Cyril Abiteboul, director de Renault F1 Team, aseguró que no tiene ningún apuro por decidir el posible sustituto de Daniel Ricciardo quien firmó para McLaren en 2021. El francés nombró a dos de sus jóvenes pilotos como candidatos y no citó al excampeón Fernando Alonso como posible contrato para liderar al equipo de origen francés. HORA: Las "24 horas de Spa"por primera vez en su historia, durarán 25 horas Un hecho curioso se dará este año en las "24 horas de Spa", debido a la pandemia del coronavirus que llevóa a posponer la carrera de su fecha original.La organización de la clásica carrera Belga informó que dada la extraordinaria situación de que se disputarán dicha competencia por primera vez en el otoño, la carrera durará hasta ´25 horas´ La famosa carrera de Resistencia se correrá en la semana del 22 al 25 de octubre y por primera vez será en el otoño belga y a pesar que durará una hora más no cambiará su nombre. RACISMO: McLaren se une a la lucha contra el racismo con una bandera arcoiris colocada sobre su Fórmula 1 El equipo McLaren F1 y el resto de equipos de la F1, se han unido a la iniciativa #WeRaceAsOne (Corremos como uno solo) para dar su apoyo a la lucha contra el racismo y a los afectados por el coronavirus. Por ello llevará una bandera arco iris en el halo de sus mono plazas y en los buzos anti flama de sus pilotos Lando Norris y Carlos Sainz. CALENDARIO: En una reunión que se realizó por videoconferencia, la FIA confirmó las 8 carreras europeas programadas entre julio y septiembre, que serán las únicas para este año.Como quedó establecido el pasado 2 de junio, Austria será anfitrión en los fines de semana del 5 y 12 de julio, para luego pasar a Hungría el 19 del mismo mes. El 2 de agosto, viajarán a Inglaterra, donde también se correrá la semana siguiente. El 16 de agosto llegarán a España, el 30 en Bélgica y cerrarán el 6 de septiembre en Monza, para lo que será una de las temporadas más atípicas de la historia. JAPONESA: Una joven japonesa de 14 años gana en su debut en la F4 danesa Una chica de 14 años, Juju Noda, conmocionó a la F4 danesa al ganar en su debut, en la fecha que se realizó en el circuito de Jyllandsringen, en la apertura del certamen. Hija de Hideki, piloto que participó en tres Grandes Premios de Fórmula 1 en 1994, cuando reemplazó a Yannick Dalmas en el equipo Tourtel Larrousse, la niña comenzó a competir a los cuatro años, en karting. A los 5, fue doble campeona de las categorías 30 y 40cc, mientras que a los 9, debutó en la F4 y, una temporada después, marcó el récord de vuelta del trazado de Okayama con un auto de esas características. FUERZA: Recientemente nos enteramos del diagnóstico de Covid-19 positivo en Roque Caggiano, campeón de la Clase GTB 2018 y subcampeón 2019 de la divisional GTA junto a Sebastián Pérez Algaba. Tras un breve diálogo telefónico, el piloto de José C. Paz nos informó encontrarse muy bien, sin los síntomas primarios del Corona Virus , y aislado como marca el protocolo "Estoy bien, tranquilo porque mi entorno familiar dió negativo en los test y cuidándome para volver lo más pronto posible a trabajar para mí gente y con muchas ganas de correr". MUNDIAL: Matias Lorenzato fue confirmado por la FIM y será de la partida junto al equipo Suzuki Grau. El Flat Track es una especialidad del motociclismo que tiene su historia, pero que no cuenta con las luces de la disciplina convencional. Sin embargo, a partir de este año, la modalidad disputará un campeonato mundial reconocido por la Federación Internacional de Motociclismo y en dicho certamen habrá presencia argentina. NARANJA: Silvestre Gallo se planteo un desafió nuevo y decidió continuar en la zona donde venia corriendo en escenarios como Arrecife,Colon,San Nicolas y Baradero pero lo hará desde otro lugar porque tras charlar con su motorista Diego Fangio que adema tiene toda la atención del auto se esta subiendo un Fiat 128 ahora color naranja para probarse en otra propuesta ahora con tracción delantera algo que como decíamos mas arriba ya incursiono en tierras entrerrianas. ANUNCIANDO: Como ya lo venia anunciando el propio piloto el FIAT 147 había entrado en pintura aprovechando este obligado reseco y el mismo ya volvio a el taller donde ahora sera tiempo de trabajo par armar el mismo por parte del propio Fernando Moreno que comienza a desarrollar su parte el auto con el cual ya vivió momentos interesantes, en cuanto a la planta motriz Pablo Cabral motorista heroico. INSPIRACION: Dana Bucemo es una piloto de Chubut que busca hacer su camino en el Superbike Argentino y convertirse en una referencia para las chicas. Las mujeres van ganando su lugar dentro del deporte motor y el motociclismo es una de las disciplinas donde se destacan. Las españolas Laia Sanz y Ana Carrasco son referencias a nivel mundial y en Sudamérica, la malograda Indy Muñoz y la uruguaya Stephanie "Fefi" Devoto actúan como una fuente de inspiración para la llegada de nuevas chicas a la especialidad. ENIGMÁTICO: A quienes siguen de cerca el tema le resulta por demás de extraño que ya lleva el probable comprador del auto para la categoría Alma o la clase dos que fiscaliza Fedenor observar su décima visita al taller donde descansa el Fiat uno esperando que alguien lo saque a pista,lo curioso es que su actual dueño muy enamorado de una odontologa que transita en el mundo de las ventas que va desde tornillos hasta huevos de codorniz no se pueden poner de acuerdo con el supuesto comprador abocado al mundo de las maderas y el aserrín para definir el negocio que entre ambos deben realizar, lo que ya provoca risa entre sus propios amigos de ambos personajes que ven que tampoco estan negociando una Ferrari ,sera por la pandemia o por la cuarentena.

Rincón Tuerca

