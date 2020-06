Abella resaltó que la cifra de casos activos de Covid-19 es cada vez más baja

No obstante, el intendente instó a todos los vecinos a seguir cumpliendo el aislamiento social y extremar los cuidados con los adultos mayores y personas de riesgo. El intendente Sebastián Abella se acercó este lunes al Hospital Municipal San José para recorrer las instalaciones y aprovechó la oportunidad para resaltar que la cifra de casos activos de Covid-19 en Campana es cada vez más baja. Por eso, llamó a los vecinos a seguir respetando la cuarentena, como también a extremar los cuidados con los adultos mayores y personas de riesgo para mantener los indicadores sanitarios. En este sentido, el jefe comunal dio a conocer que un total de 11 personas recibieron ayer el alta médica, ascendiendo así la cantidad de recuperados a 91. Por lo que al momento del diálogo con la prensa, el Municipio registraba 42 casos activos. "Son vecinos que contrajeron el virus y están transitando la enfermedad, la mayoría sin grandes complicaciones", remarcaron desde Salud. Si bien en Campana existe una curva ascendente de casos confirmados de Coronavirus, la tasa de contagios y replicación es baja, aseguraron desde el Municipio. Hasta ayer al mediodía había 140 casos en una población de más de 100.000 personas. "Al gobernador Axel Kicillof le expresé la necesidad de continuar en la fase 3 ya que los indicadores de salud y la cantidad de casos recuperados y casos activos aquí son al revés de lo que está sucediendo en el país, ya que tenemos más recuperados que contagiados en curso", sostuvo al tiempo que remarcó el bajo nivel de ocupación de camas. Asimismo, aseguró que los buenos indicadores están relacionados con el gran trabajo viene realizando todo el equipo de la Secretaría de Salud del Municipio como también con el compromiso de la sociedad de respetar las medidas de distanciamiento e higiene.

El intendente Abella pidió que se extremen los cuidados con los adultos mayores y población de riesgo. Por otra parte, Abella indicó que si bien la ciudad continúa en la fase 3 del aislamiento social, preventivo y obligatorio, se continúa gestionando la habilitación de nuevos rubros, tales como, peluquerías, gimnasios y centros de estética que, siguiendo los protocolos de bioseguridad podrían reactivar sus actividades. "En Campana existe un importante grupo de vecinos que todos los días se levantan para ganarse el mango que aun no pueden trabajar y que tampoco están dentro de las ayudas que está brindando el Gobierno Nacional, por lo tanto es muy necesario que vuelvan a trabajar", enfatizó el Intendente. Además, manifestó: "Cuando una autoridad está sentada frente a un escritorio, le tiembla el pulso a tomar decisiones por tener un desconocimiento real de lo que sucede en las 40 ciudades del AMBA. No debe ser fácil interpretar el pedido de cada Intendente". Por su parte, la secretaria de Salud, Cecilia Acciardi, dijo que "tenemos que aprovechar tener ciertas libertades porque esto puede cambiar en cualquier momento, y eso depende mucho del compromiso y la responsabilidad que todos los campanenses tengan". Además, afirmó que la diferencia entre Campana y el resto de los conglomerados es el poco uso del transporte público y que la gente se moviliza en vehículos particulares. A esto también le sumó que "al tener un amplio territorio, en nuestra ciudad se puede mantener distancia entre las personas". Por último, Acciardi dijo que "todo el equipo de salud está preparado para atender a los vecinos y la única forma de que éste se vea colapsado, será si los vecinos no se cuidan y violan el aislamiento social".

Sebastián Abella y Cecilia Acciardi hablaron ayer con los medios locales.





Los respiradores y bombas que donó Tenaris ya están operativas.

Abella resaltó que la cifra de casos activos de Covid-19 es cada vez más baja

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar