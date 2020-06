Coronavirus: confirmaron once recuperados en Campana

De esta manera, la cifra total de vecinos que superó la enfermedad se elevó a 91. En tanto, anoche, el Ministerio de Salud de la Provincia le adjudicaba seis nuevos contagios a nuestra ciudad. Entre los distritos vecinos, Escobar y Pilar superaron los 500 casos acumulados. La principal noticia de este lunes en nuestra ciudad respecto a la situación del coronavirus la brindó ayer al mediodía la Secretaría de Salud del Municipio, que en su parte diario del mediodía confirmó que 11 vecinos recibieron el alta tras haberse contagiado la enfermedad. De esta manera, la cifra total de recuperados en Campana desde el inicio de la pandemia ascendió a 91. En cuanto a nuevos contagios, el reporte de anoche del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires le adjudicaba seis nuevos casos a Campana, después de un domingo en el que no había cargado positivos en nuestro territorio. Así, la cifra total de infectados en Campana en dicho informe se elevó a 148, por lo que habría hoy 50 casos activos en la ciudad, siguiendo la estadística provincial que, en ocasiones, suele presentar diferencias mínimas con la información municipal debido a casos mal clasificados debido a domicilios incorrectos de los pacientes. Entre los nuevos infectados en la localidad habría dos trabajadores de la salud: uno que brinda servicios dentro del Hospital San José y otro que se desempeña en el área de emergencias. Sin embargo, no se podría confirmar si estos contagios se dieron en Campana, dado que también cumplen tareas médicas en otros distritos. DISTRITOS VECINOS La Municipalidad de Zárate confirmó 9 nuevos casos entre domingo (4) y lunes (5), al tiempo que informó un nuevo fallecimiento: una mujer de 65 años, vecina de la localidad de Lima. De esta manera, el panorama actual de la vecina ciudad es de 134 positivos totales desde que inició la pandemia: 84 casos están activos (19 en Lima), 56 se han recuperados y 3 han fallecido. Escobar, por su parte, anunció ayer 22 nuevos infectados y de esa manera superó los 500 casos totales, llegando a 511. De esa cifra, 294 son activos, 196 se han recuperado y 21 han fallecido (el domingo se agregó la muerte de una mujer de 62 años, vecina de Ingeniero Maschwitz). En tanto, Pilar también quebró la barrera de los 500 infectados, luego de un lunes en el que confirmó 38 nuevos positivos. Así, ahora suma un total de 516 casos: 329 están activos, 178 se han recuperado y 9 han fallecido. Finalmente, Exaltación de La Cruz informó que los dos casos positivos que le fueron adjudicados ayer corresponden a personas que residen en Pilar, pero que tienen domicilio en el municipio. "Ambos casos no pasaron por nuestro sistema de salud ni tienen contactos frecuentes en el distrito", se aclaró oficialmente. La estadística, que igualmente incluye estos dos contagios, marca que Exaltación posee 11 casos activos, 10 recuperados y 3 fallecidos. Uno de esos 11 activos se comunicó el domingo y correspondería a un hombre que reside en nuestra ciudad, pero que tiene domicilio registrado en Exaltación de La Cruz.

ESCÁNDALO EN PILAR Fueron demoradas 16 personas que se encontraban jugando al paddle, entre ellas, un alto funcionario de Tigre. Además, trascendió que Rogelio Frigerio y Luis Lobo también habrían sido parte del evento. En un operativo realizado el domingo en instalaciones del Club Atlético Pilar fueron demoradas 16 personas que se encontraban jugando un torneo de paddle en dicho lugar, violando lo establecido por el aislamiento social obligatorio establecido en el marco de esta pandemia. Sin embargo, el hecho cobró mayor fuerza cuando trascendió que el exministro del Interior, Rogelio Frigerio, era parte de la actividad, aunque no resultó demorado en el momento dado que ya se había marchado. En tanto, también trascendió como participante del encuentro el nombre del extenista Luis Lobo, quien ayer presentó su renuncia como Subsecretario de Deportes de la Ciudad de Buenos Aires, aunque negó que haya estado jugando al paddle en Pilar. El tercer político involucrado en este escándalo sí se encontraba presente al momento del operativo que encabezó personal de Gendarmería Nacional: se trata del Secretario General y de Economía de la Municipalidad de Tigre, Fernando Lauría, quien también ayer renunció a su cargo. Las 16 personas demoradas en el lugar fueron notificadas por la violación de la cuarentena en el marco de la causa que se elevó al Juzgado Federal de nuestra ciudad. Al mismo tiempo, se habrían obtenido las filmaciones de las cámaras de seguridad del lugar para observar qué otras personas participaron del evento. EL POSITIVO DE UN PASTOR EVANGÉLICO ALARMA A SAN PEDRO Habría encabezado una reunión con más de 30 asistentes, por lo que el municipio mantiene aisladas a cerca de 200 personas. El domingo, San Pedro se vio alterada por el resultado positivo del hisopado que se realizó un pastor evangélico de 55 años. Según trascendió, esta persona habría mantenido encuentros con diferentes vecinos y hasta habría encabezado una reunión con más de 30 asistentes, violando las medidas de prevención establecidas por la pandemia. Por ello, sumando además sus contactos estrechos, el Municipio habría decidido aislar a unas 200 personas por este positivo, al tiempo que evaluaba una presentación judicial por el incumplimiento del aislamiento. En San Pedro se han registrado 53 casos hasta el momento, 49 de los cuales se encuentran activos (cuatro se han recuperado). "Se trabaja en el operativo de aislamiento de los contactos estrechos de los casos positivos, especialmente con los nexos del pastor evangélico", consignó el Municipio en un comunicado. #Dato En su informe diario, la Municipalidad de #Campana da cuenta hoy de 11 nuevas altas médicas, por lo que el total de casos recuperados se elevó a 91 desde que se inició la pandemia. A su vez, confirmó un nuevo contagio respecto al domingo. #QuedateEnCasa pic.twitter.com/8T80s9UM3j — Daniel Trila (@dantrila) June 29, 2020

Coronavirus: confirmaron once recuperados en Campana

