La muerte de una niña de tres años conmocionó a Campana

Magalí Cardozo murió por causas que todavía se investigan, aunque los informes preliminares no indicarían que haya sido víctima de violencia. En su corta vida tuvo cuatro custodias distintas. Su mamá está internada. Era de madrugada. Sin vida, la pequeña Magalí Cardozo ingresaba al Hospital Municipal San José en los brazos de Erika, su mamá. Los médicos dirían después que llevaba al menos entre dos y tres horas fallecida y que el examen visual no develaba signos de violencia. Tampoco lo habría hecho la autopsia que se le práctico al cuerpo de la niña este lunes, aunque todavía falta conocerse el examen toxicológico. Qué le pasó a Magalí es la pregunta que toda la ciudad se hace desde el viernes, cuando se conoció el caso y las redes sociales se inundaron de denuncias de fundamentos poco claros. Algunas apuntaban a la responsabilidad de la familia, otras dirigían sus críticas a la actuación del Servicio Local y la Justicia. Pero solo La Auténtica Defensa encaró una investigación que echa luz sobre los últimos meses de la pequeña. Durante sus tres años de vida, Magalí estuvo bajo cuatro custodias distintas. Hija de una madre adolescente -Erika tenía 13 años cuando quedó embarazada- , la niña quedó primero al resguardo de su abuela paterna. Más tarde, madre e hija se reencontraron bajo el techo de Miriam Pequeño, una vecina que se transformó en la mamá "de corazón" de la niña, hasta que en septiembre del año pasado el Estado decidió que lo mejor para la menor era la institucionalización. Fueron tres meses en el Hogar de Niños "Nuestra Señora de Lourdes", desde donde la recuerdan como "una piojito dulce, mandona, que tenía a todo el mundo cortito". En diciembre, otra decisión judicial le dio un nuevo giro a la vida de Magalí: volvería a los brazos de su padre y abuela. Pero esa etapa duró poco. "Mi hermana la notaba rara, le preguntaba qué le pasaba y no decía nada", contó Eliana Cardozo, hermana de Erika y tía de la pequeña, ayer en una charla exclusiva con LAD. A partir de entonces, y con el visto bueno del Servicio Local, Magalí saldría de la casa de su padre y regresaría a vivir bajo el techo de su madre Erika en una humilde casa del interno 2 del barrio San Luciano. A tan solo 20 metros queda la vivienda de Miriam Pequeño, en la que Erika y Magalí vivieron durante un año y medio. A ella acudió la joven mamá la madrugada del jueves, cuando al despertar se dio cuenta que su hija estaba fría y no respiraba. De inmediato, Miriam las condujo hasta el Hospital. "Yo creo que Erika era una madraza, pero necesitaba contención, que le enseñaran. No es que fue madre joven, era apenas una nena. Ahora Magalí no está más, pero la que sufre todo es Erika. Yo me pregunto quién se hace cargo de eso si se podría haber evitado", expresó la mujer. Miriam dirige sus críticas al Servicio Local. Según su testimonio, fue contra su voluntad que le quitaron la custodia de Magalí para trasladarla al Hogar de Niños. Y más tarde, cuando la dejaron al cuidado de Erika, dijo que la técnica a cargo de su acompañamiento "solo llamaba por teléfono y anotaba lo que se le decía", sin venir a constatar el verdadero estado de la niña y su familia. Por el contrario, desde Servicio Local le sostuvieron a LAD que Miriam había querido desprenderse de la niña y que, como juzgaron que Erika no estaba en condiciones de tenerla bajo su custodia, decidieron pertinente derivarla al Hogar. Además aseguraron que acompañaron la última etapa de Erika y Magalí con asistencia alimentaria, psicológica, social y hasta espiritual -la visitaba una pastora evangélica del barrio-. "Se intentó todo", remarcaron desde la institución. Y aclararon que no se trata de un "caso de abandono" por parte de la madre, sino de una "falta de madurez" agravada por un contexto de carencias materiales y ausencias afectivas. De hecho y según la hermana de Erika, esas desafiantes circunstancias le ocasionaron un desequilibrio emocional hace dos años por el que debió ceder la custodia de su hija y permanecer internada. Lograría obtener el alta de su tratamiento psiquiátrico y seguiría solo con el psicológico, aunque de manera irregular, según pudo saber LAD de una profesional que la trababa. Pero este fin de semana la muerte de su hija la volvió a desestabilizar, tanto que la Policía debió intervenir para contenerla y llevarla al Hospital, donde se mantiene sedada y "con poco contacto con la realidad", de acuerdo a sus allegados. "No quiere aceptar que su hija falleció", afirmó su hermana. Una ciudad entera tampoco parece querer hacerlo.

Miriam Pequeño, quien supo tener la custodia de la niña, crítica el accionar del Servicio Local.





El Interno 2 de San Luciano, por donde Magalí solía jugar con otros niños.



La muerte de una niña de tres años conmocionó a Campana

