Natalia Pérez fue encontrada sin vida el domingo al mediodía, en un departamento del complejo VI.TRA.MU. de la Av. Perón. Natalia Pérez, de 32 años, fue encontrada sin vida este domingo en su departamento del complejo VI.TRA.MU. que se encuentra en uno de los monoblocks sobre Viamonte, entre la Av. Perón y Capilla del Señor. Allí moraba desde hace aproximadamente 10 años, cuando se mudó a Campana. Según trascendió, su hermano, quien vive en Capital Federal, llamó a la policía explicando que no contestaba mensajes desde principios de la semana pasada y viajó a nuestra ciudad, al tiempo que la justicia habilitaba el ingreso a la morada. El domingo en horas del mediodía encontraron el cuerpo sin vida.

La mujer vivía en uno de los monoblocks que dan a la calle Viamonte, entre Perón y Capilla del Señor.

#Dato una mujer de 32 años fallecida en su departamento. El hermano denunció que no respondía los llamados desde el martes, Comando Patrulla ?? zona 4 y SAME ?? 2 ingresaron antes del mediodía y encontraron el cuerpo sin vida. Por la tarde se esperaba a Policía Científica. pic.twitter.com/nMOWtFVUcP — Daniel Trila (@dantrila) June 29, 2020

Vivía sola y la encontraron muerta

