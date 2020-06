DERRUMBE ECONÓMICO La economía cayó 26,4% en abril último, un nivel récord, ya que fue el mes en que impactó más fuerte la cuarentena dispuesta para atenuar los contagios de coronavirus, informó ayer el INDEC. Según el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE), la producción de bienes y servicios registró una contracción del 17,5% comparada con marzo último. En los primeros cuatro meses del año la actividad económica reflejó una contracción del 11% en la comparación con el mismo período del 2019. En marzo la actividad económica ya había caído 11,5%, el mayor descenso desde mayo de 2009, en buena medida porque la cuarentena impactó sobre los últimos diez días de marzo, pero también por los problemas de arrastre. La economía ya venía con dos años de recesión, y en este 2020 caería 9,9% según el FMI, aunque cálculos privados, como el de la Fundación FIEL, elevan el retroceso al 12%.

FOTO: ELDIAONLINE. MENEM DE ALTA El ex presidente Carlos Menem fue dado de alta ayer tras pasar 15 días internado en el Instituto del Diagnóstico y Tratamiento por una neumonía bilateral. La mayor parte del tiempo permaneció en terapia intensiva debido a la gravedad del cuadro que atravesaba. Menem, que cumplirá 90 años el 2 de julio, recibió la autorización de sus médicos para volver a su domicilio y continuar allí con la recuperación. El pasado 13 de junio, el histórico dirigente riojano ingresó a la clínica luego de sufrir un cuadro de debilidad muscular y baja saturación de oxígeno en sangre. Tras ser hisopado y descartarse un contagio de Covid-19, fue internado en terapia intensiva en estado delicado, a tal punto que su hija Zulemita llegó a pedir por redes sociales que rezarán por él. REFORMA DEROGADA El Gobierno nacional decidió dejar sin efecto la reforma militar de la administración de Mauricio Macri que le adjudicaba a las Fuerzas Armadas facultades para la incorporación de personal civil, y para actuar contra delitos como terrorismo, contrabando, trata de personas, lavado de activos y narcotráfico. Los decretos derogados, que ampliaban las competencias de las Fuerzas Armadas, son el 683 del 23/07 de 2018 y el 703 del día 30 de aquel mes. Por un lado, se devuelve al Ministerio de Defensa la potestad que Macri les había delegado en 2016 a los jefes de las fuerzas para incorporar personal civil, establecer los destinos de misión, decidir bajas y retiros obligatorios, así como otorgar ascensos a suboficiales, licencias, y resolver cuestiones disciplinarias. DIPUTADO CON CORONAVIRUS Tras realizarse el hisopado, el diputado nacional de Juntos por el Cambio Julio Sahad confirmó que dio positivo por coronavirus y encendió alarmas en el Congreso, ya que participó de manera presencial de una sesión de casi 10 horas la semana pasada. "Quiero contarles que hace unas horas me confirmaron el diagnóstico de COVID-19 positivo. Siempre tomé los recaudos necesarios para ir y volver y cada vez que ingresé a mi provincia me puse a disposición de las autoridades correspondientes, siguiendo el protocolo", informó el diputado, que además es el presidente del PRO riojano. A raíz de esto, se inició la desinfección urgente de la Cámara de Diputados y se hisoparía a quienes tuvieron contacto estrecho con Sahad. Además, Sergio Massa, convocó para hoy a las 17 a los titulares de bloques para una teleconferencia. El objetivo de la misma será "definir la modalidad de trabajo durante el mes de julio, entendiendo las dificultades que genera esta pandemia", explicaron voceros del Presidente de la cámara baja.

Breves: Noticias de Actualidad

30 de Junio de 2020

