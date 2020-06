Mañana, el AMBA volverá a una fase más estricta del aislamiento. En tanto, el ministro Arroyo se refirió al plan postpandemia. El aislamiento social obligatorio que mañana volverá a una fase más estricta en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) empezó a delinearse ayer con controles más rígidos en los accesos a la Ciudad de Buenos Aires y el foco del Gobierno puesto en llevar ayuda a los más vulnerables y a los sectores medios durante la pandemia de coronavirus. A partir de este lunes se reforzaron los controles en el transporte público y en 40 accesos a la ciudad de Buenos Aires, con retenes en los pasos habilitados, para evitar la circulación de personal no esencial. En el marco de esas medidas, el tránsito en las autopistas de la Ciudad de Buenos Aires bajó apenas 2% con respecto al lunes pasado, informó el gobierno porteño, a la vez que se registraron largas filas de autos esta mañana en los accesos debido a la intensificación de los controles para evitar la circulación de personas no autorizadas. En tanto, las provincias de Formosa, Jujuy, La Pampa, Chubut y Misiones que llevaban a mediados del mes pasado entre 20 y 60 días sin nuevos casos de coronavirus gracias a los controles y la política sanitaria local, debieron volver a cero en el conteo porque aparecieron personas infectadas en las últimas semanas. LA POSTPANDEMIA Respecto a las medidas económicas postpandemia, el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, aseguró que existe un "plan de recuperación económica", y precisó que se basa en "potenciar el trabajo en barrios vulnerables, garantizar un ingreso universal y urbanizar 4.000 barrios de emergencia". En una entrevista con radio Continental, el funcionario explicó que "el primer punto tiene que ver con el plan Potenciar Trabajo", que incluye "créditos no bancarios y máquinas y herramientas que brinda el Estado para hacer mover la rueda de la economía". El ministro indicó que el segundo punto de la recuperación económica está vinculado a "garantizar un ingreso universal, lo que implicará reconvertir los planes actuales en un ingreso de base de carácter universal".



Cuarentena reloaded:

Ya aumentaron los controles en la circulación

