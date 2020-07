La Auténtica Defensa. Edición del martes, 30/jun/2020 Concejales de Juntos por el Cambio destacaron el trabajo del personal de salud en Campana







Los ediles se solidarizaron con los trabajadores del Hospital Municipal San José por las agresiones que vienen sufriendo en su lucha contra la pandemia. Los concejales del bloque Juntos por el Cambio repudiaron los agravios y amenazas que recibió el personal de la salud del Hospital Municipal San José. En el marco de la emergencia sanitaria por el Covid-19, tanto las autoridades, como otros profesionales, fueron víctimas de distintas agresiones por parte de vecinos que según indicaron "es incentivado por un sector político y un medio de comunicación afín". En tal sentido, los ediles reconocieron y felicitaron a todo el personal de la salud que "está trabajando con mucho esfuerzo, traspasando el miedo y todo lo que implica una enfermedad nueva. Por ello no merecen ser atacados de esta manera". Además, aseguraron que "con actos de cobardía se realizan filmaciones de charlas sacadas de contexto que luego se viralizan, sin saber el daño que pueden ocasionar en los trabajadores de la salud que con mucha responsabilidad ejercen su labor". "Ciertos medios de comunicación publicaron las acusaciones de vecinos que sin saber si son ciertas o no, injurian al hospital, donde trabaja mucha gente que no solo se exponen ellos, sino que a sus familias también", enfatizaron. "Hay personas que exigen ciertas cosas que no se pueden llevar a cabo porque la Secretaría de Salud responde a las normativas sanitarias de los Gobiernos Nacional y Provincial", explicaron.

