Cimo Salud y Cima Integral remodelaron habitaciones en Clínica Delta

Sinergia entre empresas para enfrentar la pandemia y mejorar los servicios de salud. El ala de internación más antigua de la Clínica Delta acaba de ser completamente remodelada y equipada según los estándares actuales más elevados de tecnología y confort para la recuperación de pacientes en tratamiento. Las viejas habitaciones de internación general con baño compartido se transformaron en modernas habitaciones con baño individual en suite, aire acondicionado, camas eléctricas, televisor de 43 pulgadas y cabeceras de oxígeno y aire comprimido en cada cama. Todas estas incorporaciones significan una sustancial mejora en la calidad de atención que brinda la clínica a sus pacientes, tanto en la calidad de las prestaciones médicas como en el confort que ofrecen las nuevas habitaciones. De esta manera Clínica Delta aumenta en fuertemente sus estándares de calidad en los servicios de salud que ofrece a la comunidad, y que se encuentran a disposición de todos los pacientes de las obras sociales y prepagas que habitualmente utilizan sus servicios. Debido a la necesidad de responder con más y mejores servicios a la pandemia de Covid-19, la modernización del servicio de internación general se transformó en prioritario para la clínica, pero el desafío no era fácil de enfrentar. Desde que se instauró el aislamiento social obligatorio bajó fuertemente la cantidad de consultas médicas y la realización de estudios de diagnóstico y prácticas terapéuticas en la clínica. Sumado a esto el retraso en los pagos de las obras sociales y prepagas, se produjo una disminución de los ingresos de la clínica, lo que hacía inviable hacer la inversión en forma directa para la modernización del ala de internación. Es así que dos empresas de salud que utilizan regularmente los servicios de Clínica Delta, Cimo Salud y Cima Integral, decidieron hacer su aporte para llevar adelante la obra. Ambas empresas se conforman en su capital accionario con algunos socios en común con la clínica, pero no todos. A pesar de ello la alianza estratégica a largo plazo que sostienen posibilitó una cooperación sinérgica entre empresas que materializó la obra de remodelación. Durante la pandemia las tres empresas debieron realizar modificaciones en su operación cotidiana. En la clínica se adaptó la tarea, básicamente a través del rediseño del ingreso de pacientes, separando a aquellos pacientes sospechosos de coronavirus del resto. Los pacientes sospechosos y confirmados de covid-19 circulan y son atendidos por espacios totalmente diferenciados del resto de los pacientes, siguiendo todos los protocolos de actuación definidos por la autoridad oficial. Cimo Salud es la empresa de medicina laboral líder en la región. Al inicio de la cuarentena estuvo una semana inactiva, y luego continuó con la tarea de atención a pacientes víctimas de accidentes laborales y enfermedades laborales, según las reglamentaciones emanadas de la Superintendencia de Servicios de Salud. La atención se lleva adelante con turnos mas espaciados entre pacientes, manteniendo el distanciamiento social, con no más de dos pacientes en la sala de espera, y barreras físicas para la atención al público. Cima Integral es una empresa de medicina prepaga con base en Campana y cobertura en las localidades de Zárate, Escobar, San Pedro, Baradero, Los Cardales, Capilla del Señor y Lima. A causa de la pandemia Cima Integral disminuyó su horario de atención al público en todas sus sucursales, estableció barreras físicas en las oficinas y se reforzó la atención telefónica. Además se modificó el sistema de cobranzas, autorizaciones y consultas para que pudieran realizarse de manera online. En general, se hizo una reingeniería total de los procesos de atención al público para mantener los servicios al alcance de los afiliados a pesar del aislamiento, y sostener los niveles de calidad y eficiencia para garantizar las prestaciones de salud.







