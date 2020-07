La Auténtica Defensa. Edición del martes, 30/jun/2020 Alergias en tiempo de pandemia







Del 28 de junio al 4 de julio se celebra la Semana Mundial de las Alergias. El lema de este año es "El cuidado de las alergias no se detiene por el COVID-19" para alertar a los pacientes de la importancia de continuar sus tratamientos a pesar de la pandemia. Según la OMS, las enfermedades alérgicas se encuentran entre las seis patologías más frecuentes del mundo. Por eso, frente a estos tiempos de coronavirus, el Dr. Gustavo Marino, Jefe del Servicio de Alergia e Inmunología del Hospital Universitario Austral, especificó: "Debemos seguir cuidando al paciente alérgico". Y valoró la importancia de continuar la atención, aunque no sea presencial: "Afortunadamente podemos evaluar y en muchos casos seguir a un paciente en forma virtual". El Dr. Marino explicó la importancia de continuar con las consultas a partir de un caso concreto, una paciente que debía operarse: "El clínico de la paciente se comunicó conmigo y me comentó que necesitaba operarse, pero que tenía antecedentes de alergia. Y así fue como acordamos una consulta virtual". Gracias a la atención, se pudo identificar que la paciente era hipersensible a un grupo de medicamentos llamados Anti Inflamatorios No Esteroideos (AINES), dado que refirió haber presentado petequias (manchas rojas) en su niñez relacionadas a la toma de varios medicamentos pertenecientes a este grupo. "Era claro que no podíamos operar a una paciente sin disponer de este tipo de medicamentos, pero, afortunadamente, ella sin saberlo consumía AINE que no le hacía mal. Logramos solucionar el problema", agregó el Dr. Marino. Pero, de la evaluación médica surgió, además, la presencia de una alergia a la bijouterie, dato importante a tener en cuenta para realizar la operación sin complicaciones. "La alergia a los metales es un problema muy frecuente, en general se manifiesta con el uso de aros, que tienen metales como níquel. El problema es que, en medicina, el níquel lo usamos mucho, por ejemplo, en las llamadas suturas mecánicas". Así, se indicó evitar este tipo de materiales. El Dr. Marino aseguró que la consulta con los distintos especialistas continúa siendo vital en tiempos de pandemia y destacó la importancia de que los pacientes no retrasen sus tratamientos habituales ni evaluaciones por el contexto actual para que puedan realizarse, como en este caso, una cirugía impostergable. Desde el inicio de la pandemia, el Hospital Austral implementó las consultas virtuales y diversas medidas para evaluar y atender pacientes con sospecha de COVID 19 separados de aquellos sin síntomas. "El hospital tiene políticas de aislamiento y circuitos de áreas limpias de COVID-19 que permiten tratar a los demás pacientes, sin exponerlos. Las enfermedades no esperan y consultar tardíamente puede llevar a daños irreparables. Si tiene dudas, un buen comienzo es con una consulta virtual", cerró el especialista.



