Efemérides del día de la fecha, 30 de junio







DÍA DE LA PREFECTURA NAVAL ARGENTINA En este día se conmemora la designación, mediante un decreto redactado y firmado por Mariano Moreno, del Coronel Martín Jacobo Thompson como primer Capitán de Puertos de las Provincias Unidas del Río de la Plata en el año 1810. Hecho trascendental por sellar la creación oficial de la Prefectura Naval Argentina; previamente, el 25 de junio de ese mismo año, se había incorporado a la Prefectura como institución patria. En lo que respecta a Thompson, él fue Capitán de Puerto hasta el año 1815 dejando como legado la redacción de los "reglamentos relativos a la construcción de buques, la prohibición de arrojar lastres al agua y el amarre de las embarcaciones en puerto." La Prefectura Naval Argentina es la fuerza de seguridad cuyas funciones son ser "policía de seguridad de la navegación, prevención del orden público, protección ambiental, policía judicial, auxiliar aduanera, migratoria y sanitaria". FALLECE MARÍA GABRIELA EPUMER María Gabriela Epumer nació el 1 de agosto del año 1963 en Villa Devoto, Buenos Aires. Nieta de Juan Epumer, guitarrista del cantor Agustín Magaldi, y sobrina de la cantanteCeleste Carballo, María Gabriela sintió una conexión con la música desde niña volviendo a su guitarra una compañera inseparable. Tras la disolución de su primera banda, "Rouge", en el año 1983, la guitarrista participó en la grabación del disco solista de María Rosa Yorio, "Con los ojos cerrados." Ese mismo año, formó junto a Claudia Sinesi, Mavi Díaz y Claudia Ruffinatti la emblemática banda de los 80´ "Viuda e hijas de Roque Enroll." La misma lanzó los discos "Viuda e hijas de Roque Enroll" (1984), "Ciudad Catrúnica" (1985), "Vale Cuatro" (1986) y, más adelante, "Telón de crep" (1995); sus icónicas canciones "Estoy tocando fondo", "Bikini a lunares amarillo, diminuto, justo justo", "Lollipop", "Hawaian II", "Solo nos quieren para eso" y "La familia argentina" hicieron bailar a generaciones. Luego de la disolución de ésta última, fundó con Sinesi la banda "Maleta de Loca" en el año 1989; cuatro años después, formó "Las Chicas", agrupación con la que tocó como artista invitada en la presentación del disco "El amor después del amor" de Fito Paez. Como solista lanzó los discos "Señorita corazón" (1998), "Perfume" (2000), "The compilady" (2003) y el EP "Pocketpop" (2001). Por otra parte tocó junto a grandes músicos como Charly García, Luis Alberto Spinetta y Fito Paez. Además participó en la grabación de los discos "Sinfonías para adolescentes" (2000) y "Sí-Detrás de las paredes" (2001) de "Sui Generis". Falleció en el año 2003 en Buenos Aires. MADONNA LANZA "TRUE BLUE" Un día como hoy en el año 1986, Madonna lanzaba su tercer disco "True blue." Producido por la cantante estadounidense, Patrick Leonard y Stephen Bray, el disco que toca temas como el amor, el trabajo y los sueños está dedicado a su entonces esposo, el actor Sean Penn. Asimismo, Madonna manifestó: "el álbum es sobre alguien que está creciendo, que quiere ser fuerte y perseguir lo que quiere." Entre las canciones se encuentran "Papadon´t preach", "La isla bonita", "Live to tell", "Open your heart" y "Love makes the world go round".



