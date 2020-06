Breves: Deportivas

BILARDO, ¿SIN CORONAVIRUS? Después de todo lo que generó el caso positivo de Carlos Salvador Bilardo, su hermano Jorge desmintió la noticia el domingo por la noche a través de un tuit que posteriormente borró. "Mi hermano no tiene nada, el laboratorio muy famoso se equivocó", escribió. Anoche se esperaban novedades del IADT, donde permanecía internado y había sido sometido a nuevos exámenes. JUEGA EL BARCELONA Hoy comenzará la 33ª fecha de La Liga de España y un partido se roba todas las miradas: Barcelona (2º con 69 puntos) recibe al Atlético de Madrid (3º con 58) desde las 17.00 (transmite ESPN). El equipo de Lionel Messi perdió la cima el domingo, cuando Real Madrid (71) venció 1-0 a Espanyol como visitante. Hoy, además, también juegan Mallorca vs Celta de Vigo y Leganés vs Sevilla. JUVENTUS Y LAZIO La Seria A pondrá en marcha hoy una nueva jornada con dos partidos que tendrán en acción al líder del certamen y su escolta. Juventus (1º con 69 puntos) visitará a Genoa (16.45; ESPN), mientras que Lazio (2º con 65) jugará ante Torino (14.30, ESPN). Más atrás se ubican Inter (61) y Atalanta (57), que el domingo vencieron a Parma y Udinese como visitante, respectivamente. ACCIÓN EN INGLATERA En el marco de la 32ª fecha de la Premier League, Manchester United visitará hoy al Brighton (16.15, ESPN). Ayer, Burnley venció 1-0 a Crystal Palace como visitante, mientras que el domingo, Southampton superó 3-1 a Watford, también a domicilio. FA CUP: SEMIFINALISTAS El domingo se completó el cuadro de semifinalista de la FA Cup en Inglaterra: avanzaron Chelsea (1-0 a Leicester), Arsenal (2-1 a Sheffield United) y Manchester City (2-0 a Newcastle). Antes lo había logrado Manchester United (2-1 a Norwich), que ahora se medirá con Arsenal; mientras que Chelsea y el City disputarán la otra llave. PJANIC SERÁ CULÉ Barcelona confirmó la contratación del mediocampista Miralem Pjanic (30 años), jugador de Juventus de Italia, que recibirá 60 millones de euros y el pase del brasileño Arthur Melo a cambio del bosnio, quien firmará por cuatro temporadas con el club catalán, que le estableció una cláusula de rescisión de 400 millones de euros. RUMBO A ARABIA Tras dos años en Arsenal, el mediocampista Gastón Álvarez Suárez (ex Los Andes y Belgrano, entre otros) continuará su carrera en el Baniyas de Emiratos Árabes Unidos. Se marchó de Sarandí con el pase en su poder y firmará contrato por un año, con opción a un segundo. BÁSQUET: FINAL EN ESPAÑA Hoy se definirá la Fase Final de la Liga ACB: en Valencia, sede del minicertamen que se realizó para concluir la temporada, Barcelona enfrentará a Baskonia desde las 15.00 (hora argentina). Habrá presencia argentina en ambos equipos: Leandro Bolmaro en el elenco catalán y Luca Vildoza en el vasco.



Breves: Deportivas

30 de Junio de 2020

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar