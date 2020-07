La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 01/jul/2020 Coronavirus: un nuevo positivo en Campana







Así lo indicó ayer el Ministerio de Salud de la Provincia. El 66% de los casos en nuestra ciudad corresponden a personas de entre 20 y 50 años. Ayer, el Ministerio de Salud de la Nación confirmó otras 27 muertes e informó 2.262 nuevos contagios en todo el país. Anoche, el reporte del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires le adjudicaba un nuevo contagio de coronavirus a nuestra ciudad, después de los seis que sumó el lunes. De esta manera, Campana acumula un total de 149 casos desde que inició la pandemia, según la cartera sanitaria provincial. De esa cifra, 91 se han recuperado y 7 han fallecido, por lo que habría 51 infectados que están transitando la enfermedad actualmente. El potencial se debe a que el informe provincial presenta una diferencia de dos casos más respecto al reporte que brinda la Secretaría de Salud de la Municipalidad de Campana en el número total de contagiados. Esto se deba, muy probablemente, a una carga incorrecta al tomarse el domicilio "legal" del paciente una vez que se confirma el positivo. En cuanto a los casos detectados en nuestra ciudad, el 66% corresponde a personas de entre 20 y 50 años. Mientras en la discriminación por género, las mujeres suman más contagios y reportan el 54% de los positivos. DISTRITOS VECINOS La Municipalidad de Zárate confirmó ayer cinco nuevos casos de coronavirus: cuatro hombres de 33, 41, 44 y 47 años y una mujer de 38 años. De esta manera, presenta actualmente 148 casos totales; 89 de ellos se encuentran activos (20 son de Lima); 56 se han recuperado y 3 han fallecido. A su vez, la vecina ciudad comunicó que espera el resultado de 78 muestras de "sospechosos". En tanto, Escobar registró 24 positivos más y acumula ahora 535 casos confirmados desde que se inició la pandemia. De ese total, 318 están activos; 196 se han recuperado; y 21 han fallecido. Por su parte, Pilar sumó 22 nuevos casos y su cuenta trepó a 538 positivos totales. De esa cifra, 343 se encuentran activos; 186 se han recuperado; y 9 han fallecido. Finalmente, Exaltación de La Cruz confirmó un nuevo contagio: "Un vecino de Parada Robles, contacto estrecho de una persona que se contagió en su ámbito laboral, fuera del distrito", explicó la Municipalidad, que ahora cuenta con 25 casos totales: 11 activos, 11 recuperados y 3 fallecidos.

ZÁRATE: CÁFFARO NO DESCARTÓ SOLICITARLE A LA PROVINCIA UN RETROCESO A LA FASE 1 Además, el Intendente de la vecina ciudad anunció que, desde hoy, fortalecerá los controles de circulación en consonancia con lo que ocurrirá en el AMBA. El Intendente de Zárate, Osvaldo Cáffaro, brindó ayer un mensaje a la comunidad para brindar detalles de la situación de la vecina ciudad en el marco de la evolución de la pandemia de coronavirus y también para comunicar el refuerzo de controles en la circulación. "Agradecemos a todo el pueblo de Zárate y Lima, por la paciencia, la responsabilidad y la solidaridad demostrada en más de 100 días de pandemia. Pero hay que remarcar que hubo transgresiones, hubo un poco de relajamiento. Permanecer en la Fase 3 no sólo nos brinda una oportunidad a futuro y poder seguir flexibilizando rubros, sino un compromiso mayor por el cuidado individual y salir menos de casa. Si no mejoramos, para cuidar a la población vamos a pedirle al Gobernador volver a la Fase 1", explicó el jefe comunal. Por ello, Cáffaro informó que, en consonancia con lo que ocurrirá en el AMBA (que tendrá controles más estrictos desde hoy hasta el 17 de julio), Zárate emprenderá varias acciones que persiguen el objetivo principal de reducir la circulación de personas sin justificación, como así también verificar con más rigurosidad los ingresos y egresos del partido "A partir de este miércoles, vamos a implementar una serie de acciones para cuidarnos más aún. Fortaleciendo los controles principales en los accesos y la movilidad urbana. Tenemos millones de personas a menos de 100 kilómetros y no es oportuno que ingresen a nuestra ciudad. Hemos verificado, por el seguimiento epidemiológico nacional y de nuestro propio relevamiento por plataforma de monitoreo del Comité de Emergencia COVID-19, que el 83 por ciento de los contagios en la etapa inicial provienen o se originaron desde ciudades cercanas al distrito, principalmente del AMBA, siendo imprescindible el control de ese aspecto", detalló. "Vamos a realizar un autocontrol más profundo para vaciar nuestras calles. Queremos que todo termine y seguir lo más normal, pero la triste realidad, como expresaron desde la Organización Mundial de la Salud (OMS), esta pandemia no está ni cerca de haberse terminado. Es vital que transitemos este tiempo cuidándonos entre todos, con responsabilidad y solidaridad, por eso estas medidas que trazamos, para evitar los contagios y salvar vidas", agregó. EL AMBA RETOMA LA CUARENTENA ESTRICTA Y KICILLOF ESPERA "EFECTOS MUY DETERMINANTES" El gobernador apuesta a que el endurecimiento del aislamiento sirva "para aplanar o reducir la curva y parar el crecimiento exponencial" de contagios. El gobernador bonaerense Axel Kicillof expresó su confianza en que la nueva fase de aislamiento que comenzará este miércoles "tenga efectos muy determinantes para aplanar o reducir la curva y parar el crecimiento exponencial" de casos de coronavirus en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). "Ese es el objetivo de esta cuarentena mucho más fuerte y por un tiempo limitado", precisó el mandatario tras mantener ayer un encuentro por videoconferencia con intendentes del AMBA para coordinar la nueva etapa de aislamiento social, preventivo y obligatorio, que se extenderá hasta el 17 de julio con restricciones muy similares a la primera fase. Durante la videoconfrencia, Kicillof remarcó que el objetivo del endurecimiento de la cuarentena en el AMBA es "frenar los contagios", ante un diagnóstico que evidencia una "situación no solo de crecimiento, sino de dispersión de la enfermedad en el primer cordón del conurbano y entrando en el segundo". Durante el encuentro, el ministro de Salud provincial, Daniel Gollan, detalló que "se están encarando tres ejes de acción: buscar la reducción de la cantidad de contagios, mejorar la disponibilidad de camas de diferentes niveles de complejidad y luego el desarrollo de alternativas terapéuticas que cambiarían el perfil de la pandemia". "Estamos trabajando coordinadamente, Nación, Provincia, municipios y Ciudad (de Buenos Aires) para que todos se queden en sus casas", agregó Kicillof y concluyó: "Es un gran esfuerzo el que tenemos que hacer estos días, mientras seguimos profundizando los mecanismos de seguimiento, testeo y aislamiento en cada uno de los municipios". #Dato La Secretaría de Salud de la Municipalidad de #Campana confirmó hoy seis nuevos casos de Coronavirus en la ciudad respecto a su último parte. #QuedateEnCasa pic.twitter.com/wMfVfg8jqO — Daniel Trila (@dantrila) June 30, 2020

