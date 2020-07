Advierten por los efectos de la pandemia en los planes económicos del Gobierno

El economista Agustín D`Attellis ofreció una charla a través de Zoom organizada por la juventud de la agrupación Jorge Rubén Varela. El encuentro estuvo encabezado por María Eugenia Giroldi, líder de ese espacio político, integrantes de la juventud y de la Unión Ferroviaria Argentina. Participaron la concejal del bloque PJ-Frente de Todos y exintendente, Stella Giroldi; la diputada provincia Soledad Alonso; y los gremialistas Carlos Ortega y Héctor Rojas, entre otros militantes peronistas. Además, la conferencia fue seguida online por decenas de vecinos. D`Attellis abrió su exposición señalando que "es un momento interesante para hablar de economía y entender las cosas complicadas que están pasando", y para intentar dilucidar las "oportunidades" que el contexto puede abrir pensando en la Argentina de la pospandemia. El economista inició trazando un panorama desafiante a partir de la "herencia" dejada por la admiración de Mauricio Macri, que resumió como un combo explosivo entre recesión económica, deuda externa, desempleo de dos dígitos y pobreza en el orden del 40 por ciento de la población -casi 50 entre los jóvenes-. En ese sentido, D`Attellis sostuvo que a contracara del "desastre al aparato productivo y entramado social" dejado por Cambiemos, el nuevo gobierno peronista estaba intentando movilizar la economía a partir de la reactivación del consumo, justo cuando la pandemia de coronavirus golpeó con todo y cambio las reglas de juego de un día para otro. "La estrategia del Gobierno era apostar a fortalecer el mercado interno. Más del 70 por ciento de la demanda agregada argentina es consumo interno. Y se había propuesto mejorar el poder adquisitivo de los salarios, de los jubilados, trabajar bajando las tasas de interés y, por otro lado, contener la inercia inflacionaria retomando rol del Estado", explicó. Al mismo tiempo, se planteó lograr "una restructuración preventiva de la deuda externa", lo que fue determinante en la elección de Martín Guzmán como ministro de Economía, a quien D`Attellis ponderó "por su visión general de la economía y su conocimiento en el tema de restructuración de deudas en países emergentes". Pero el economista comentó que el coronavirus trastocó los planes y que ahora la Argentina se enfrenta a una crisis provocada por la pandemia de la que no escapa -según su visión- ningún país del mundo: indicó que las proyecciones sitúan la caída de la economía nacional por arriba del 9 por ciento, aunque -remarcó - más lo harán los países "que en la pandemia apostaron por cuidar la economía" como Gran Bretaña o Italia, cuyos desplomes estarían por encima del 10 por ciento. Por eso, D`Attellis pidió escapar del "falso dilema de salud y economía": sostuvo que si el sistema sanitario colapsa, el nivel de actividad también se verá afectado. "Es falso que una cosa va a contramano de la otra", afirmó. Y si bien el economista ponderó las medidas paliativas tomadas desde el Estado -como el IFE o el programa de Asistencia al Trabajo y la Producción-, alertó que no se podrá seguir sosteniendo esta transferencia de recursos por mucho más tiempo sin agravar el agujero fiscal. "Es un esfuerzo muy grande del Estado que preocupa cuando uno ve los números fiscales", sinceró D`Attellis, poniendo números a esa cuenta en rojo: señaló que en mayo los ingresos fiscales interanuales crecieron apenas 2,7 por ciento, mientras que el gasto se disparó 96,8 por ciento durante el mismo período, una "diferencia muy fuerte". "En un país ordenado vos tenés la posibilidad de acceder al mercado de créditos, pero la Argentina no la tiene por la irresponsabilidad del gobierno anterior", lamentó el economista. Hacia adelante, D`Attellis estimó que las medidas de corte keynesiano e intervencionista van a continuar, pero señaló que, como por primera vez la crisis no es producto del propio sistema capitalista sino del virus, se necesita encarar la nueva etapa "con creatividad" dado que "el componente de incertidumbre es muy fuerte" y que la Argentina tampoco tiene tanto margen de "maniobra" en las soluciones a implementar. Sin embargo, se mostró confiado en que el escenario habilite la exploración de "reformas estructurales" que permitan al país encarrilarse en una senda de "desarrollo sostenido", aun teniendo que "dar batallas políticas y culturales" como -consideró - está representando la intervención de Vicentín. Tras las preguntas de la audiencia, María Eugenia Giroldi cerró la charla agradeciendo los conceptos de D`Attellis y destacando la organización de la juventud de la agrupación Jorge Rubén Varela. "Esta iniciativa de los jóvenes ha sido más que fructífera no solo para quienes militan en nuestro espacio político sino también para los vecinos y vecinas de la ciudad que se conectaron", aseguró la referente peronista.







Advierten por los efectos de la pandemia en los planes económicos del Gobierno

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar