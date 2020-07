La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 01/jul/2020 Axion Energy realizó una importante donación al hospital San José







Se trata de un equipo que permite acceder a las radiografías y tomografías de forma virtual. También donó tarjetas de combustible para ser utilizadas por las ambulancias del SAME hasta fin de año. La empresa Axion donó al Hospital Municipal San José un importante equipo que permite visualizar de manera digital tanto placas radiográficas como tomografías que se le realizan a los pacientes. Se trata de un importante software y servidor con tecnología de punta que tiene la finalidad de optimizar el almacenamiento de imágenes de rayos que, en estos meses se han incrementado en gran medida. Luego de recibir la donación, la secretaria de Salud, Cecilia Acciardi, se mostró muy agradecida con la compañía y destacó la importancia de contar con estas herramientas ya que el servidor actual estaba saturando, alcanzando el %98 de su capacidad. Además, aseguró que "esto nos permitirá dar respuesta al aumento de la demanda que tenemos actualmente en el hospital, ya que todos los pacientes requieren una evaluación para descartar que no presenten neumonía por placas o tomografía". Por último, resaltó que como parte de su compromiso con la ciudad, la refinería donó hasta fin de año, tarjetas de combustible para las tres ambulancias de Servicio de Asistencia Médica de Emergencias (SAME). CAMPANA SOLIDARIA El Municipio, a través del programa "Campana Solidaria", impulsado por la Secretaría de Desarrollo Social, Educación y Cultura y la Secretaría de Desarrollo Económico del Municipio, continúa recibiendo donaciones de insumos para el hospital y alimentos para ayudar a las familias que más lo necesitan en el contexto de la pandemia. Los vecinos, instituciones, empresas y comerciantes que deseen ser parte de esta iniciativa pueden sumarse comunicándose telefónicamente las 24 horas al 407598. En ese número, un sistema de respuesta registrará los datos para que un operador pueda devolver el llamado a la brevedad y detallar las necesidades.

Acciardi destacó la importancia de las donaciones que esta recibiendo el hospital.





Axion dono combustible para las tres ambulancias del SAME.



