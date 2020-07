P U B L I C



Estimados Colegas: Siempre las celebraciones son motivo de reflexión y festejo, desde el CAPBA5 estamos seguros que en estos momentos aún más, lleno de matices como la vida misma. Detrás de ese pensar/desear/construir subyace la idea siempre oportuna de un mundo mejor, de una proyección solidaria hacia aquello que hoy no es pero será (proyecto), estas cuestiones son las que dimensionan esta noble profesión que desde tiempos inmemoriales ha convivido y acompañado la vida de los hombres en las ciudades. Sabemos que nuestra profesión debe ser el resultado de un proceso intelectual, reflexivo y creativo que conecte lo físico con lo social; la obra con la ciudad. Por físico nos referimos a como se ve, como está ejecutado, cuál es su materialidad, que efectos genera; por social pensamos en la manera en que una obra conecta con la gente que la habita, construye nuevas audiencias y transforma dinámicas existentes. Cada decisión arquitectónica tiene impactos; si somos capaces de entender la complejidad de nuestro entorno seremos capaces de hacer que estos sean positivos y así aportar valor a lo que hacemos. La arquitectura debería estar al alcance de todo ser humano, nuestra profesión tiene la capacidad de cambiar la calidad de vida de un individuo. El ser humano tiene como necesidad básica estar saludable (nutrirse, estar fuerte y resistente) y la segunda necesidad básica, tener un refugio donde cubrirse de las inclemencias del medio ambiente para poder desarrollar su vida. Es ahí donde podría estar la arquitectura, sin duda es ahí donde debería estar. La única forma para que esta sea relevante es volver al entendimiento de esa necesidad básica y poder volverse una herramienta para el desarrollo de la vida de cada individuo. Tenemos que entender que de esta crisis debemos salir fortalecidos y estamos seguro que el tiempo de reflexión durante la cuarentena es muy importante, la crisis sanitaria producida por el coronavirus nos ha obligado a encerrarnos en nuestras casas, hemos tomado mayor consciencia sobre las bondades o deficiencias de nuestras viviendas. La pandemia actúa contra la idea misma de ciudad, atacando a priori la esencia de nuestros modelos urbanos. La densidad de población, el intercambio socioeconómico, el modelo cultural y de relación social o los sistemas de movilidad, pasaron de ser los puntos fuertes de las urbes a convertirse en los grandes facilitadores de la propagación de un virus. Aprovechemos este parón forzado como punto de inflexión para replantearnos nuestros modelos urbanos y territoriales y sacar partido de los aprendizajes de estos días. Va a ser necesario un impulso para reconstruirnos, pero es importante que pensemos bien cómo y hacia dónde, queremos y podemos permitirnos ir. Sin duda esta crisis nos exige abordar cambios transformando nuestras ciudades y territorios en lugares más saludables, habitables y resilientes. Por último y en el día del Arquitecto no podemos dejar pasar el momento para saludar a todos los profesionales, en nombre de toda la comunidad del Distrito 5, volvemos a tener una hoja en blanco frente a nosotros, no fue un impedimento para salir adelante en aquel primer año de nuestra carrera ante lo desconocido, estamos seguros de que no lo será hoy. Todo empieza con una línea…´ transformamos realidades, atravesamos límites que se creían imposibles, creamos nuevos mundos. ¡Feliz Día Arquitectos! CAPBA Distrito 5



