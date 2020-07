Llegaron mamparas de protección a la oficina de la Anses local

Se instalaron en diferentes escritorios en del local de la Av. Mitre, donde se atiende al público con turnos. Fueron donadas por el propio sindicato. Prórroga en el trámite de supervivencia. A fines de la semana pasada llegaron a las oficinas de la Av. Mitre un lote de las 200 mamparas de protección que donó el sindicato que nuclea a los trabajadores de la ANSeS y lidera a nivel nacional el campanense Carlos "Toro" Ortega. Las mismas se adaptan a los escritorios existentes y tienen por finalidad brindar una mayor protección a los empleados que atienen al público realizando trámites presenciales muy específicos y con turno acordado previamente de manera electrónica. "Como trabajadores, estamos orgullosos de ser considerados esenciales y poder acompañar a la sociedad en este difícil momento. Pero sabemos los riesgos a los que nos exponemos en el desarrollo de nuestras tareas y, desde SECASFPI hemos decidido contribuir a través de esta donación a sumar medidas de seguridad que resguarden la salud de nuestros compañeros y compañeras", señaló Ortega sobre las mamparas que fueron distribuidas e instaladas en diferentes UDAI de CABA y provincia de Buenos Aires. SUPERVIVENCIA De acuerdo con la Resolución número 235/2020 publicada en el Boletín Oficial, la ANSES decidió prorrogar la suspensión de la realización del trámite de supervivencia/ Fe de Vida para los jubilados y pensionados para el cobro de las prestaciones de los meses de julio y agosto. Esto significa que no es necesario que los beneficiarios concurran a los bancos para hacer el trámite. La medida tiene como objetivo garantizar el cobro de las jubilaciones, pensiones y Pensiones No Contributivas (PNC) en el marco de la pandemia por el Covid-19. Los calendarios de pago del mes de julio para jubilados y pensionados, Pensiones No Contributivas, beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo y por Embarazo, Prestación por Desempleo y Asignaciones Familiares y de Pago Único (Matrimonio, Nacimiento y Adopción). Para consultar las fechas de cobro, los interesados deben ingresar a www.anses.gob.ar/consulta/calendario-de-pagos.

