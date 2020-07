La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 01/jul/2020 Breves: Noticias de Actualidad

1 de Julio de 2020







RECAUDÓ MEJOR La provincia de Buenos Aires no fue ajena al cimbronazo que representó para todo el país la pandemia en los ingresos fiscales, pero tuvo un mejor desempeño que la Nación en la recaudación de sus propios impuestos, al punto que aumentaron su proporción sobre los recursos totales. De acuerdo con una investigación de la filial bonaerense de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP), la recaudación de impuestos provinciales tuvo en mayo un aumento del 13,7% respecto del mismo mes del año pasado, en tanto las transferencias de recursos nacionales (entre los que la Coparticipación Federal es el más significativo) tuvo una variación interanual del 7,5%. En términos reales, deducida la inflación de los últimos doce meses, ambas variables registraron una caída, pero menor en el caso de los recursos propios de la provincia (-20,7%) que los de origen nacional (-25,1%). SALARIOS COMPARADOS Los salarios de los trabajadores en general tuvieron un leve incremento del 0,2% en abril, aunque con una evolución dispar entre la caída para los privados registrados y aumentos para los del sector público y los privados informales, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). La variación nominal de los salarios fue mínima en el primer mes de aplicación plena de la cuarentena y si bien quienes se desempeñan en la informalidad tuvieron el mejor desempeño, no fue suficiente para evitar que en la medición interanual continúen siendo los más rezagados. En el cuarto mes del año, los salarios de los privados "en blanco" fueron los únicos que cerraron con una baja, del 0,2%, en tanto los del sector público crecieron 0,6% y los no registrados o "en negro" tuvieron un incremento del 0,7%. CELEBRAN APROBACIÓN El presidente de la Federación de Inquilinos Nacional, Gervasio Muñoz, celebró que el Gobierno haya promulgado la Ley de Alquileres en menos de un mes desde su sanción. "Es un momento muy importante para 9 millones de inquilinos del país. Luego de 36 años cambiará la forma de alquilar en toda la Argentina", dijo el representante de los inquilinos, uno de los impulsores de la norma. En un comunicado de prensa, Muñoz dijo que desde la entrada en vigencia mañana de la nueva Ley, la forma de alquilar "será más justa" porque la regulación permite que no todo los costos recaigan sobre quien alquila. ENFRENTADOS Un paciente con Covid-19 tuvo que ser separado en el Centro de Aislamiento de Costa Salguero de la Ciudad de Buenos Aires tras un incidente en el que resultó golpeado por otras personas contagiadas que lo acusaban por el robo de dos teléfonos celulares. El hecho quedó registrado en un video que se viralizó en las últimas horas, y en el que se puede ver el momento en el que uno de los pacientes es atacado a golpes por otros, acusado de robarse los celulares. Según informaron fuentes del Gobierno porteño, el hecho ocurrió este lunes cuando dos personas advirtieron que habían desaparecido sus teléfonos celulares, y luego identificaron al presunto autor de los robos. TIENE ACCESO La Unión Europea confirmó que Uruguay es el único país de América Latina al que abrirá sus fronteras a partir de este miércoles, dato que se dio a conocer ayer a través de un listado con las naciones admitidas. Este miércoles comenzará una lenta reapertura de las fronteras exteriores en la UE, que permitirá la autorización de entrada a los ciudadanos y residentes de un grupo de países, de los cuales Uruguay es el único de la región. Hasta el momento el país vecino reportó 924 casos de infectados en total, 26 muertos y 818 recuperados. La lista de países cuyos ciudadanos podrán tener acceso a todo el territorio de la UE incluye: Uruguay, Argelia, Australia, Canadá, Georgia, Japón, Montenegro, Marruecos, Nueva Zelanda, Ruanda, Serbia, Corea del Sur, Tailandia, Túnez, Andorra, San Marino, Mónaco y el Vaticano.



Breves: Noticias de Actualidad

1 de Julio de 2020

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar