Zárate: Cáffaro no descartó solicitarle a la Provincia un retroceso a la Fase 1

La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 01/jul/2020







Además, el Intendente de la vecina ciudad anunció que, desde hoy, fortalecerá los controles de circulación en consonancia con lo que ocurrirá en el AMBA. El Intendente de Zárate, Osvaldo Cáffaro, brindó ayer un mensaje a la comunidad para brindar detalles de la situación de la vecina ciudad en el marco de la evolución de la pandemia de coronavirus y también para comunicar el refuerzo de controles en la circulación. "Agradecemos a todo el pueblo de Zárate y Lima, por la paciencia, la responsabilidad y la solidaridad demostrada en más de 100 días de pandemia. Pero hay que remarcar que hubo transgresiones, hubo un poco de relajamiento. Permanecer en la Fase 3 no sólo nos brinda una oportunidad a futuro y poder seguir flexibilizando rubros, sino un compromiso mayor por el cuidado individual y salir menos de casa. Si no mejoramos, para cuidar a la población vamos a pedirle al Gobernador volver a la Fase 1", explicó el jefe comunal. Por ello, Cáffaro informó que, en consonancia con lo que ocurrirá en el AMBA (que tendrá controles más estrictos desde hoy hasta el 17 de julio), Zárate emprenderá varias acciones que persiguen el objetivo principal de reducir la circulación de personas sin justificación, como así también verificar con más rigurosidad los ingresos y egresos del partido "A partir de este miércoles, vamos a implementar una serie de acciones para cuidarnos más aún. Fortaleciendo los controles principales en los accesos y la movilidad urbana. Tenemos millones de personas a menos de 100 kilómetros y no es oportuno que ingresen a nuestra ciudad. Hemos verificado, por el seguimiento epidemiológico nacional y de nuestro propio relevamiento por plataforma de monitoreo del Comité de Emergencia COVID-19, que el 83 por ciento de los contagios en la etapa inicial provienen o se originaron desde ciudades cercanas al distrito, principalmente del AMBA, siendo imprescindible el control de ese aspecto", detalló. "Vamos a realizar un autocontrol más profundo para vaciar nuestras calles. Queremos que todo termine y seguir lo más normal, pero la triste realidad, como expresaron desde la Organización Mundial de la Salud (OMS), esta pandemia no está ni cerca de haberse terminado. Es vital que transitemos este tiempo cuidándonos entre todos, con responsabilidad y solidaridad, por eso estas medidas que trazamos, para evitar los contagios y salvar vidas", agregó.

