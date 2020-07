Después de coronarse campeón de la Clase Promocional del Campeonato MX Provincia de Buenos Aires en 2019, el joven piloto de Zárate aguarda con ansias el retorno de la competencia.

En Zárate, en la calle Moreno al 1200, está radicado Valentino Lacognata, el joven piloto de motocross que el año pasado se coronó campeón de la Clase Promocional del Campeonato MX Provincia de Buenos Aires. Y allí en su casa, luego de su entrenamiento en el gimnasio, se presta para charlar sobre su presente, siempre con una sonrisa y demostrando mucha vitalidad en cada actitud, más allá de esta actualidad de aislamiento en plena pandemia por coronavirus: "Llega un momento en que ya no sabés qué hacer. Siempre estamos que vamos arrancar y nunca se concreta. Está claro que entiendo lo que estamos pasando y hay que cuidarse demasiado, pero se hace complicada la espera. Quizás uno venía con un ritmo de vida y de repente es como que te paran el mundo y no estábamos acostumbrados a estar tanto tiempo en casa, donde todos nos fuimos acomodando a la situación", comenta al respecto.

-¿Se extraña correr, se extraña la competencia?

-Y qué te parece… Se extraña hasta no poder ir a girar, a entrenarme con la moto, porque de pronto, si pudiéramos andar aunque sea solos en el campo, bajaría la ansiedad.

-Arrancabas este 2020 después de tener un gran año en 2019.

-Sí, es verdad, había salido mejor de lo que pensaba con mi viejo. Pero esto es así: uno se prepara para ser competitivo y el tema después es que lo tenés que demostrar en carrera.

-Aquel comienzo en la Costa Atlántica empezó a marcar lo que vino después.

-Y lo tomé como parámetro. Yo venía de no estar corriendo permanentemente y partiendo desde allí fue positivo. Fijate que en 2018 no hice todo como se debía y eso, en un punto, es dar cierta ventaja. Estaba estudiando y no venía muy bien con las materias. Entonces mamá le puso un límite a la cosa y me cortó todo lo que pretendía hacer, lo que me relegó bastante. Pero estudié, me puse las pilas y aceleré mi vuelta a la moto. Logré que me dejaran correr, que es lo que más deseo y terminamos con el campeonato

-¿Y con papá cómo es este tema de estudiar?

-Papá también estaba de acuerdo con mi vieja, pero mucho no se metía, aunque hubo algo que me cambió la cabeza en aquel momento, cuando allá por noviembre del 2018 me sentó y me dijo: "Vos querés correr el Gesell Le Touquet del verano. Yo te banco a muerte, ya tengo la moto para vos, pero pasa de año en la escuela. Levanta esas materias y vamos a correrlo". Te imaginas el impulso que me dio, así que, como nunca, hice bien los deberes.

-Y después de esa charla con papá alcanzaste el título al otro año.

-Tal cual. A veces uno se enoja con sus padres, pero casi siempre tienen razón y cada vez que él me habla lo escucho, porque sabe de qué habla, tiene la experiencia de haber corrido muchos años y eso debo saber incorporarlo a mi trabajo para aplicarlo arriba de la moto.

-Llevar este apellido en el motocross, ¿te abre puertas o te provoca una mayor responsabilidad?

-Las dos cosas. Mi viejo es muy conocido, eso está claro y lo veo en cada lugar que vamos a correr. "Vos sos el hijo de Diego", me dicen y eso me pone contento, pero también te observan cómo andas por ser el hijo de. Y eso ocurre siempre. Pareciera que debe resultarme más fácil y no es así, ni lo siento así. Creo que cada uno desarrolla lo que sabe y va aprendiendo.

-Por lo que decís, no corrés condicionado.

-No, no, para nada. Cuando se levanta el partidor, soy yo y no me acuerdo de nada, solo de lo que estoy haciendo en ese momento. Además, es la única manera que tengo de correr.

-¿Cuál fue el secreto para ganar el campeonato?

-La continuidad y tener un rendimiento muy parejo y llegar siempre. Esto de sumar siempre es positivo. Conté con una moto que me facilitó parte de este logro y me sentí muy cómodo arriba de ella.

-¿En qué circuito te sentiste más cómodo?

-Y Zárate está entre los preferidos por un montón de razones. Correr allí es como correr en el fondo de mi casa y, además, está muy bueno que vaya a verte toda tu familia y tus amigos. Es como una motivación mayor y a mí nunca me presionó correr en mi ciudad. Quizás por lo que te dije antes: me meto en la carrera y me compenetro con ella.

-¿Se puede pensar durante una carrera de motocross o el transitar de la misma no lo permite?

-Me resulta difícil. Creo que vos podés pensarla antes de arrancar y decir cómo lo tendría que hacer, pero en carrera, al menos, yo no puedo. Quizás me esté faltando experiencia y por eso me pasa eso. Aún no lo tengo muy claro.

-Ahora sos el campeón. ¿Tener el 1 implica mayor motivación?

-A mí me parece que es básicamente haber cerrado un campeonato de la mejor manera, que todo tu equipo colaboró para que esto se logre y quizás motiva para continuar en la alta competencia, para lo que viene, aunque todavía no pude mostrarlo, jajaja… Esperemos que podamos hacer algo antes de fin de año, aunque me parece difícil que se arranque el torneo.

-El año pasado hubo una carrera que corriste con tu papá en el circuito de Navarro.

-Si bien corrimos en distintas categorías, es lindo porque estábamos todos juntos en el box y la pasamos bien. Cada uno cuenta lo suyo y está bueno de verdad.

-Desde tu visión, ¿siguen apareciendo jóvenes como vos en el motocross?

-Sí, seguro. Siempre te encontrás con rivales nuevos. Acá en nuestra zona tenés a los hermanos Garrido, que son cosa seria. Tienen un futuro impresionante y si bien no son nuevos, los quiero nombrar, porque además de ser mis amigos, ganan casi siempre. Lamentablemente están padeciendo no tener los presupuestos acordes para seguir el Argentino, pero eso no va a borrar el talento que poseen. Ojalá que cuando esto pase puedan volver a correr. Es muy lindo pasar un fin de semana con ellos y su familia.

-¿Cuánto creciste como piloto en estos últimos tiempos?

-Mucho. Está claro que se mejoró bastante, pero como dice mi padre, que él me tiene confianza, porque me ve firme arriba de la moto: "nunca te olvides que siempre se está aprendiendo".

-Muchos pilotos aseguran que hablan con sus autos antes de largar, ¿vos hablás con tu moto?

-Sí, claro, le hablo siempre y hasta suelo acariciarla. Eso es inevitable, quizás es una parte no muy conocida de lo que uno hace para ganar, jajaja.

-Una frase para el final sería…

-Sencillo: que esto pase lo antes posible. Por la salud de todos y porque queremos empezar a correr. Creo que nos pasa a todos los que sentimos y vivimos esta pasión.