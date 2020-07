Breves: Deportivas

MESSI CANTÓ 700, PERO…

Con un penal repleto de categoría en su ejecución, Lionel Messi convirtió ayer el gol número 700 de su carrera como profesional. Sin embargo, el rosarino no pudo disfrutarlo por completo: Barcelona igualó 2-2 con Atlético de Madrid como local y, ahora, a pesar de tener un partido más, sigue segundo, a un punto del Real Madrid. El encuentro correspondió al arranque de la 33ª fecha de La Liga de España, que ayer también tuvo otros dos juegos: Mallorca 5-1 Celta de Vigo y Leganés 0-3 Sevilla. Hoy, en tanto, se medirán: Alavés vs Granada, Valencia vs Athletic Bilbao (14.30, ESPN), Betis vs Villarreal (17.00, ESPN) y Valladolid vs Levante.

JUVENTUS NO AFLOJA

Con otro gol de Paulo Dybala, Juventus (72 puntos) venció ayer 3-1 como visitante a Genoa y así mantuvo su ventaja sobre Lazio (68), que en el primer turno de la jornada había derrotado 2-1 a domicilio al Torino. La 29ª fecha de la Serie A continuará hoy con Bologna vs Cagliari, Inter vs Brescia (14.30, ESPN), Fiorentina vs Sassuolo, Lecce vs Sampdoria, SPAL 2013 vs Milan (16.45, ESPN) y Hellas Verona vs Parma.

GANÓ EL UNITED

Manchester United venció ayer 3-0 al Brighton (fue titular Alexis MacAllister) y consiguió tres puntos clave en la pelea por el quinto lugar de la Premier League (puesto que clasifica a Champions League por la sanción al City). La 32ª fecha continuará hoy con los siguientes partidos: Arsenal vs Norwich (14.00, Fox Sports), Bournemouth vs Newcastle, Everton vs Leicester (14.00, Fox Sports) y West Ham vs Chelsea (16.15, ESPN).

BILARDO NEGATIVO

Finalmente, Carlos Salvador Bilardo (82 años) no está contagiado de coronavirus. La noticia fue confirmada ayer por su hermano Jorge, luego de los hisopados que le realizaron al ex DT de la Selección Argentina en el IADT, a donde había sido derivado por un "falso" positivo desde la residencia "The Senior Home" de Almagro en la que se aloja, dado que padece el llamado síndrome de Hakim-Adams.

DESTINO PORTUGUÉS

El talentoso enganche Fernando Valenzuela, que surgiera en Racing Club, pero brillara en Barracas Central y la Selección Sub 23, ya tendría acordada su incorporación al Famalicao de Portugal, equipo en el que ya juega el defensor argentino Nehuén Pérez.

CON ACENTO ARGENTINO

Baskonia se consagró ayer campeón de la Liga ACB tras superar 69-67 a Barcelona en la final del mini-certamen que se desarrolló en Valencia para definir la temporada. El MVP del partido fue el marplatense Luca Vildoza, quien sumó 17 puntos, 4 rebotes y 2 asistencias, además de convertir el doble ganador para el conjunto de Vitoria que también integra Patricio Garino (se está recuperando de la rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha). En tanto, en el equipo catalán no vio acción el cordobés Leandro Bolmaro.

KREMER A FRANCIA

El éxodo de jugadores de Jaguares continúa en el marco de la incertidumbre que rodea al futuro de la franquicia argentina en el Super Rugby por la pandemia de coronavirus. Ayer, el forward Marcos Kremer (próximo a cumplir 23 años) confirmó que continuará su carrera en el Stade Francais, equipo del Top 14 de Francia que será dirigido por Gonzalo Quesada (ex head coach de Jaguares) y que ya contaba con los argentinos Pablo Matera y Nicolás Sánchez.