Luego de la denuncia que se realizó hace veinte días porque un intruso ingresó y golpeó una ventana, el temor continúa. En esta oportunidad una persona fue observada en la zona de juegos. En las últimas horas se realizó la denuncia. Desde la institución solicitan consigna policial permanente y cámaras de seguridad municipal en la calle. Una vez más, un extraño ingresó al parque del Hogar del Niño Nuestra Señora de Lourdes. El hecho ocurrió durante la tardecita, mientras los chicos estaban dibujando y decorando en el comedor. Esta persona fue observada y de inmediato se llamó a la Policía y se activó la alarma. Cuando llegó el patrullero, el individuo ya se había escapado pero el temor en los 23 continúa. No es la primera vez que ingresan al patio de la institución, por ende la Directora del Hogar de Niños Sandra Schenone remarcó: "La verdad que venimos trabajando en el tema y ya mantuvimos reuniones con los responsables de la seguridad municipal. Queremos proteger a los 23 chicos y también a las trabajadoras por eso pedimos más controles". Debido a esta situación se realizó la denuncia en la UFIyJ Nº 2 de Campana, a cargo del Dr. Matías Ferreiros y se sigue trabajando en el tema. Además Schenone aseguró que "por el momento no hay sospechas de las personas que están ingresando pero sabemos que están intentando identificarlos para que no ocurran estos tipos de inconvenientes". Y luego agregó: "Solicitamos una consigna policial permanente y una cámara municipal en la calle para observar los movimientos de afuera. Lo volvemos a repetir: estamos asustados y necesitamos más vigilancia", concluyó.



