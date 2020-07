El Gobierno Nacional excluye a Campana del AMBA

Así se confirma en la aplicación para solicitar permiso de circulación, donde nuestro distrito no está considerado parte de ese conglomerado urbano "durante el aislamiento social, preventivo y obligatorio". Campana no será una ciudad ubicada "en ese lugar casi rural" del que habló el gobernador Axel Kicillof algunos días atrás, pero ahora tampoco aparece incluida en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA): así lo revela la aplicación para sacar el permiso de circulación facilitado por el Gobierno nacional. A la hora de seleccionar el distrito de residencia, aparece la opción AMBA sin comprender Campana -tampoco está Zárate- al menos "durante el aislamiento preventivo, social y obligatorio", según se detalla en la aplicación. Del mapa azul que delimita el AMBA quedaron excluidos además Exaltación de la Cruz, Cañuelas y Brandsen. De esta manera, quedó confirmado que el Gobierno nacional excluyó a nuestra ciudad del Área Metropolitana, no estando obligada a retrotraer su fase de cuarentena, y escuchando el pedido del intendente Abella, quien había solicitado mantener el nivel de restricciones sin modificaciones debido a los datos estadísticos que arrojaba la pandemia y que, desde su perspectiva, ubicaban en un mejor escenario a Campana frente a la mayoría de los distritos del conurbano. Hasta hace dos semanas, el AMBA era la zona urbana común que conforman la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los municipios de la Provincia de Buenos Aires: Almirante Brown, Avellaneda, Berazatagui, Berisso, Brandsen, Campana, Cañuelas, Ensenada, Escobar, Esteban Echeverría, Exaltación de la Cruz, Ezeiza, Florencio Varela, General Las Heras, General Rodríguez, General San Martín, Hurlingham, Ituzaingó, José C. Paz, La Matanza, Lanús, La Plata, Lomas de Zamora, Luján, Marcos Paz, Malvinas Argentinas, Moreno, Merlo, Morón, Pilar, Presidente Perón, Quilmes, San Fernando, San Isidro, San Miguel, San Vicente, Tigre, Tres de Febrero, Vicente López, y Zárate. Se trataba de una megaciudad que se extendía desde Zárate hasta La Plata, con límite físico en el Rio de la Plata e imaginario en la Ruta Provincial 6, y recorría una superficie de 13.285 km2. Según el censo de 2010, contaba con 14.800.000 habitantes, que representaban el 37% de los habitantes de la Argentina. Como megalópolis, se mantiene en constante crecimiento, por lo que sus límites son cada vez más difusos desde una mirada territorial.





El Gobierno Nacional excluye a Campana del AMBA

