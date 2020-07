Coronavirus: Campana sumó ayer tres nuevos casos

Por su parte, Zárate confirmó seis contagios y superó en el acumulado total a nuestra ciudad. En tanto, Escobar registró 36 nuevos infectados, record para dicho municipio. Mientras que Pilar detectó otros 37 positivos y llegó a 97 en los últimos tres días. Anoche, el reporte del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires mostraba tres nuevos casos de coronavirus en Campana respecto al marte, por lo que el total de contagios acumulados en la ciudad ascendería a 152 desde que inició la pandemia. De ese total, 54 se encontraría activo, mientras que los restantes 98 casos se dividen en 91 recuperados y 7 fallecidos, de acuerdo a la información que brinda al respecto la Secretaría de Salud del Municipio. En cuanto a la discriminación etaria del total de infectados, 22 de los 152 casos corresponden a menores de 20 años (el 14,5%); 101 fueron registrados en personas de entre 20 y 50 años (el 66,4%); mientras que los restantes 29 se dieron en adultos mayores de 50 años (el 19,1%). Ayer, en consonancia con el comienzo de las nuevas restricciones que se definieron para el área metropolitana de Buenos Aires (AMBA), en nuestra ciudad se observó la continuidad de los controles en la circulación con operativos que generaron, por momentos, demoras significativas en el tránsito, en la avenida Mitre y Ruta 6; y especialmente en el acceso a la avenida 6 de Julio (mano al centro). DISTRITOS VECINOS La Municipalidad de Zárate confirmó anoche seis nuevos contagios de coronavirus y superó a Campana en casos totales desde que inició la pandemia: ahora acumula 154, dos más que nuestra ciudad. Además, Zárate anunció ayer que 14 pacientes que habían contraído la enfermedad fueron dados de alta, por lo que el número de recuperados se elevó a 70. Por ello, la cantidad de casos activos quedó en 81 en la vecina ciudad, que cuenta con 3 fallecidos. Por su parte, la Municipalidad de Escobar confirmó ayer 36 nuevos positivos, cifra record para un día desde que inició la pandemia. Así, acumula ahora un total de 572 casos: 333 están activos, 216 se han recuperados y 23 han fallecido (en las últimas horas murieron una mujer de 63 años, vecina de Belén de Escobar; y un hombre de 62 años, domiciliado en Maquinista Savio). Esa cifra récord que mostró Escobar fue superada por Pilar, que ayer reportó 37 nuevos contagios (la cantidad no es record para este municipio, que el lunes tuvo 38) y llegó a 97 en los últimos tres días. De esta manera, ahora cuenta con 575 casos totales desde que inició la pandemia: 369 estarían activos; 197 se han recuperado; y 9 han fallecido. Finalmente, el sistema nacional mostraba que Exaltación de La Cruz se mantenía con 25 casos totales (10 activos, 12 recuperados y 3 fallecidos). Sin embargo, desde el Municipio adelantaron que tras la carga de datos fue confirmado un nuevo positivo (un vecino de Parada Robles, donde ya se había detectado un caso esta semana),

EN CAMPANA, AYER SE CONTROLÓ LA CIRCULACIÓN EN LA AV. 6 DE JULIO, FRENTE AL BARRIO LUBO.





PERSONAL DE PREFECTURA ESTUVO CONTROLANDO AYER LA CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS EN LA AV. 6 DE JULIO.



POR UN BROTE CIERRAN UNA FÁBRICA ALIMENTICIA EN GARÍN En las últimas horas se confirmó un brote de contagios en el personal de la fábrica alimenticia Alijor ubicada en el Parque Industrial de Garín. La situación obligó a las autoridades sanitarias a cerrar preventivamente el establecimiento. Según informó la Municipalidad de Escobar, fueron detectados 13 positivos y habría otros 14 casos sospechosos de coronavirus entre los empleados de la empresa. En tanto, en el marco de la crisis que ha generado la pandemia, ayer se conoció que dos empresas fabricantes de pinturas para autos dejarían nuestro país. Por un lado, la química estadounidense Axalta, que posee planta y oficinas administrativas en Escobar; y por el otro BASF, con fábrica en Tortuguitas, que decidió mudar su producción a Brasil. SAN PEDRO VOLVIÓ A FASE 3 La ciudad de San Pedro debió volver ayer a la Fase 3 del aislamiento tras comprobarse la circulación local del coronavirus. La noticia se confirmó a través del Boletín Oficial de la Provincia de Buenos Aires y se da luego de conocerse el caso positivo de un pastor evangélico acusado de incumplir la cuarentena (habría encabezado una reunión de 30 personas), situación que obligó a aislar preventivamente a unas 200 personas en dicho municipio. El martes se confirmaron 9 nuevos contagios en San Pedro, uno correspondiente a un contacto estrecho del pastor (calificado como "un irresponsable" por el intendente Cecilio Salazar). De esa manera, el municipio vecino llegó a 61 casos, 56 de los cuales se encuentran activos. A su vez, el Boletín Oficial de la Provincia confirmó que Campana, Zárate, Exaltación de La Cruz, Cañuelas y Brandsen permanecen en Fase 3, mientras que Baradero y Olavarría debieron retroceder también a esta etapa, al igual que San Pedro. Sin embargo, en Olavarría (156 casos totales; 63 activos), el intendente Ezequiel Galli aseguró que su municipio no va a retroceder de fase, luego que el sábado anunciara el pase a la Fase 4. "Ya se cursó un pedido formal al Jefe de Gabinete de Ministros provincial para que se revea la situación a fin de no confundir a la ciudadanía de nuestro partido", detalló Galli. #Dato La Secretaría de Salud de la Municipalidad de #Campana confirmó tres nuevos contagios de #Coronavirus respecto a su último parte. Ahora son 51 los casos en curso. #QuedateEnCasa pic.twitter.com/bpk4s33UPZ — Daniel Trila (@dantrila) July 1, 2020

