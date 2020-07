La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 02/jul/2020 La Provincia confirmó que Campana seguirá en Fase 3 y se mantendrán las actividades y controles







Por el momento no habrá variación en las actividades que están habilitadas. El intendente Abella continuará pidiendo que se habiliten sectores que aún están paralizados como construcción, peluquerías y tiendas, entre otros. La Provincia de Buenos Aires publicó este miércoles el decreto que oficializa la extensión del aislamiento social obligatorio hasta el próximo 17 de julio y que ratifica que Campana seguirá en la Fase 3, lo que implica que las actividades habilitadas hasta hoy y los controles seguirán siendo los mismos. Campana permanece junto a otras siete ciudades en esta fase, lo que implica que no habrá cambios en cuanto a las actividades que estaban habilitadas, ni respecto a los permisos y controles. Para poder circular será necesario tramitar el permiso en la página www.argentina.gob.ar/circular o a través de la app CuidAR. Asimismo, desde el Municipio se confirmó que se volverá a pedir al gobierno provincial que habilite actividades tales como comercios minoristas no gastronómicos; construcción, actividad administrativa; peluquerías, esteticistas, cosmiatras, pedicuras, manicuras, masajista con utilización de protección facial y sin trabajo sobre la cara; servicios esenciales de mantenimiento, entre otras.

Por el momento no habrá variación en las actividades que están habilitadas.



La Provincia confirmó que Campana seguirá en Fase 3 y se mantendrán las actividades y controles

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar