FEMICIDIOS Un femicidio cada 29 horas es el dato que arroja la última actualización del Registro Nacional de Femicidios realizado por Mujeres de la Matria Latinoamericana (MuMaLá), informe realizado a través del análisis y monitoreo de medios digitales y gráficos de todo el país, y que abarca el período desde el 1 de enero al 30 de junio del corriente. Durante los primeros seis meses del año se cometieron 143 femicidios, de los cuales 80 se produjeron en el contexto de la pandemia de Covid-19. De este número se desprende que 128 son femicidios directos (sólo mujeres). A su vez hubo siete femicidios vinculados de niñas y mujeres y seis femicidios vinculados de niños de y varones, lo cual se produce cuando el hijo o hija se interpone entre el violento y su madre o porque el violento mata al hijo o hija para causarle daño a la madre. GRACIAS AL "BLUE" Las concesionarias mantuvieron en junio la estrategia de tomar dólares a cotización "blue", lo que disparó una suba del 64,6% en las ventas con relación a mayo, informó este miércoles la Cámara del Comercio Automotor (CCA). En junio se vendieron 128.037 unidades, lo que representó una suba del 5,3% con relación a igual período del 2019, cuando se habían comercializado 121.574 unidades. El titular de esa entidad, Alberto Príncipe, reconoció que "el dólar blue fue fundamental en esta buena performance del mercado, debido a la brecha cambiaria, que facilitó la decisión de compra". PROHIBIDOS La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió la venta y comercialización de una harina de trigo y de un salame "picado grueso". La ANMAT prohibió la venta y comercialización de la "harina de trigo tipo 000 marca Guapa, Alimentos Paberfra SA". Por otra parte, a través de la Disposición 4713/2020, publicada este miércoles en el Boletín Oficial, se prohibió la venta y comercialización del "salame picado grueso marca La Técnica". Asimismo, prohibió el uso y comercialización de un alcohol en gel mediante la Disposición 4711/2020, que se vendía por la plataforma Mercado Libre. Se trata de "PROGEL Alcohol en gel- Chemical GMD". WARNING El epidemiólogo de la Casa Blanca, Anthony Fauci, advirtió en el Capitolio que el número de nuevos casos en Estados Unidos puede alcanzar los 100.000 diarios si los ciudadanos y las autoridades no cumplen con la guía de recomendaciones sanitarias. "No vamos en la dirección correcta", sentenció. Fauci además advirtió que podría no haber lista una vacuna para principios de 2021, como se esperaba. En las últimas cuatro semanas, la curva de casos viene ascendiendo, con 36 de los 50 Estados con sus gráficos en alza, de los cuales, algunos como California y Texas -los más poblados del país- registraron este lunes el mayor pico de nuevos casos. Durante todo este tiempo los expertos en salud seguían recomendado el uso de mascarillas y guardar la distancia social, así como evitar eventos masivos.



Breves: Noticias de Actualidad

2 de Julio de 2020

