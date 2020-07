P U B L I C



Las cifras volvieron a elevarse, siempre con Provincia y Ciudad de Buenos Aires al frente de los números: este miércoles reunieron el 94,2% de los casos y 40 muertes. Sin llegar a las cifras máximas para un solo día, Argentina volvió a tener un alto número tanto de nuevos contagios de coronavirus como de fallecimientos. Ayer por la tarde, el Ministerio de Salud de la Nación confirmó que otras 2.667 personas contrajeron la enfermedad y que se registraron otras 44 muertes. De esta manera, el total de casos detectados desde que se inició la pandemia llegó a 67.197, mientras que las víctimas fatales ascienden ahora a 1.351. A su vez, la cartera sanitaria indicó que son 576 los internados en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas de adultos de 50,6% en el país y del 55,9% en la Área Metropolitana Buenos Aires (AMBA). La Provincia y la Ciudad de Buenos Aires volvieron a liderar las estadísticas: en estos territorios se registró el 94,20% (2.512 personas) de los nuevos infectados y también se reportaron 40 de los 44 fallecimientos que hubo en el país. El parte matutino del Ministerio de Salud solo había informado tres muertes, todos hombres: uno de 82 años, de la provincia de Chaco; uno de 72 años, de La Rioja; y uno de 47 años, de CABA. Pero luego, el reporte vespertino agregó 41 fallecimientos, que se dividieron entre 24 hombres (18 de provincia de Buenos Aires y 6 de Capital Federal) y 17 mujeres (9 bonaerenses, 6 porteñas y 2 chaqueñas). En cuanto a los nuevos contagios, provincia de Buenos Aires registró 1.671 y acumula 33.310 totales. En tanto, Ciudad de Buenos Aires incorporó otros 841 y llegó a 27.944. Luego se posicionaron Chaco (60 nuevos; 2.091 totales), Jujuy (17; 114), Río Negro (13; 877), Neuquén (12; 491), Córdoba (11; 659), Entre Ríos (9; 293), Chubut (8; 136), Tucumán (8; 80), Mendoza (7; 179), Formosa (4; 74), Salta (2; 33); Corrientes (1; 118), La Rioja (1; 85), Santa Fe (1; 422) y Santiago del Estero (1; 25). En tanto, no se notificaron infectados en La Pampa (7 totales), Misiones (40), San Juan (8), San Luis (11), Santa Cruz (51) y Tierra del Fuego (149). Mientras que Catamarca sigue sin reportar casos en lo que va de la pandemia. CUATRO DIPUTADOS CONTAGIADOS Miguel Bazze, diputado nacional de la Unión Cívica Radical (UCR), fue diagnosticado ayer con coronavirus y ya son cuatro los legisladores nacionales que se contrajeron la enfermedad desde el inicio de la pandemia. Se trata del cuarto legislador nacional que da positivo, dado que anteriormente se habían confirmado los casos del riojano Julio Sahad (PRO) y los bonaerenses Walter Correa y Federico Fagioli (Frente de Todos).

ENTRE PROVINCIA Y CIUDAD DE BUENOS AIRES REÚNEN MÁS DE 60 MIL CASOS TOTALES. CON ENOJO, BERNI INTERVINO EN UN OPERATIVO EN PUENTE LA NORIA Ayer comenzaron los controles más estrictos en el AMBA, especialmente en los accesos a la Capital Federal. Y el ministro de Seguridad bonaerense le agregó otro capítulo a su enfrentamiento con su par nacional, Sabrina Frederic. El ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, intervino personalmente y se mostró enojado con el operativo que desarrollaba ayer por la mañana la Policía Federal en Puente La Noria, donde afirmó que hay que "facilitarle las cosas a la gente", en un nuevo capítulo de la pelea que mantiene con su par nacional, Sabina Frederic. "Los controles son para facilitarle la vida a la gente En una situación como esta tenemos que facilitarle las cosas a la gente, no enquilombárselas más", sostuvo el funcionario provincial. Y agregó: "Esto depende de... Hay que tener un criterio común. Tenemos que tener todos un poco de voluntad". El funcionario bonaerense, que nuevamente recibió críticas desde el Ministerio de Seguridad de la Nación por su "actuación mediática", hizo hincapié en la demora que estaban sufriendo dos ambulancias atrapadas en la fila de vehículos, en el marco del inicio de las nuevas restricciones a la circulación en el AMBA. Y habría sido por ello que decidió intervenir en un operativo que no correspondía a su órbita. Más tarde, consultado respecto al hecho, Berni señaló: "No me enojo, nosotros hablamos con energía". Mientras algunos de los integrantes de su área cuestionaron las actitudes de Berni, la ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, optó por no nombrarlo y subrayó que la pandemia de coronavirus "obliga a intensificar los controles para reducir la circulación" de la enfermedad y remarcó que "esta fase de cuidado exige redoblar la solidaridad". "Sabemos que la emergencia sanitaria requiere de mucho esfuerzo de todos y todas. Las demoras en los retenes son consecuencia de una pandemia que nos obliga a intensificar los controles para reducir la circulación del virus", sostuvo la funcionaria nacional. A través de su cuenta de Twitter, la integrante del Gabinete agregó: "Esta fase de cuidado exige redoblar la solidaridad".

BERNI LLEGÓ EN SU MOTO Y DISCUTIÓ CON UNIFORMADOS QUE PARTICIPABAN DEL RETÉN

