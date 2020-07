Con enojo, Berni intervino en un operativo en Puente La Noria

P U B L I C



Ayer comenzaron los controles más estrictos en el AMBA, especialmente en los accesos a la Capital Federal. Y el ministro de Seguridad bonaerense le agregó otro capítulo a su enfrentamiento con su par nacional, Sabrina Frederic. El ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, intervino personalmente y se mostró enojado con el operativo que desarrollaba ayer por la mañana la Policía Federal en Puente La Noria, donde afirmó que hay que "facilitarle las cosas a la gente", en un nuevo capítulo de la pelea que mantiene con su par nacional, Sabina Frederic. "Los controles son para facilitarle la vida a la gente En una situación como esta tenemos que facilitarle las cosas a la gente, no enquilombárselas más", sostuvo el funcionario provincial. Y agregó: "Esto depende de... Hay que tener un criterio común. Tenemos que tener todos un poco de voluntad". El funcionario bonaerense, que nuevamente recibió críticas desde el Ministerio de Seguridad de la Nación por su "actuación mediática", hizo hincapié en la demora que estaban sufriendo dos ambulancias atrapadas en la fila de vehículos, en el marco del inicio de las nuevas restricciones a la circulación en el AMBA. Y habría sido por ello que decidió intervenir en un operativo que no correspondía a su órbita. Más tarde, consultado respecto al hecho, Berni señaló: "No me enojo, nosotros hablamos con energía". Mientras algunos de los integrantes de su área cuestionaron las actitudes de Berni, la ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, optó por no nombrarlo y subrayó que la pandemia de coronavirus "obliga a intensificar los controles para reducir la circulación" de la enfermedad y remarcó que "esta fase de cuidado exige redoblar la solidaridad". "Sabemos que la emergencia sanitaria requiere de mucho esfuerzo de todos y todas. Las demoras en los retenes son consecuencia de una pandemia que nos obliga a intensificar los controles para reducir la circulación del virus", sostuvo la funcionaria nacional. A través de su cuenta de Twitter, la integrante del Gabinete agregó: "Esta fase de cuidado exige redoblar la solidaridad".

BERNI LLEGÓ EN SU MOTO Y DISCUTIÓ CON UNIFORMADOS QUE PARTICIPABAN DEL RETÉN



Con enojo, Berni intervino en un operativo en Puente La Noria

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar