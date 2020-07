P U B L I C



Nuestros lectores siguen escribiendo al WhatsApp +54 9 3489 488321 reportando distintas problemáticas en nuestra ciudad. TREMENDO BASURAL "Ricardo Rojas y Pasteur (Ex Escuela 21 - Barrio San Felipe) espero que el municipio se entere y limpie. Muchas gracias" escribe Omar. SEGUNDO LLAMADO "Todavía sigue sin resolverse la tapa de cloacas rota en la esquina de Sivori y Saavedra, con este va el tercer reclamo", muestra Walter. OTRO BASURAL "Soy vecino del Barrio Malvinas III. Vivo a media cuadra del callejón Demarco que está atrás de la Fábrica Honda, es una vergüenza e impresionante el basural que hace la gente, y no le echemos tanto la culpa a personas indigentes, porque he visto y le he pedido a gente que ha venido a tirar basura atrás de mí casa con autos; por eso estamos como estamos. Después piden esto, piden lo otro, pero primero tiene que pasar por la Educación de uno....y es muy fácil, la basurita se la coloca en bolsa de consorcio negra, de las grandes; se deja junto al cesto y martes o jueves pasa el camión a recogerla; así de sencillo. Muchas gracias" escribe Octavio. CORREO DE LECTORES Sr. Director de La Auténtica Defensa. Quisiera publicar el siguiente reclamo en su columna "Correo de Lectores". En la sucursal Campana del Banco Nación funciona 1 (un) solo cajero. Son las 10.30 hs. ¿Quienes son los responsables de semejante situación? Como siempre. Nadie toma esto enserio los problemas de la gente. Una verdadera verguenza. Alberto Orlando Garcia DNI 10607771

Quejas Vecinales

