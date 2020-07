Señor Gerente del Banco de la Provincia de Buenos Aires Sucursal Campana: Me dirijo a usted y por su intermedio a las autoridades del Directorio del BPBA, con el objeto de dejar sentada una queja referente a la atención dispensada, por orden jerárquico, al público que se presentó a consultas y realizar trámites en la sucursal que usted dirige. Al ser cliente del banco desde el principio de mi actividad profesional, alrededor de mediados del siglo pasado, reconozco, salvando raras excepciones, que esta sucursal siempre tuvo un gran capital humano en quienes fueron empleados en todas las jerarquías, a los que traté también incluso, por trabajos efectuados para ese banco en el área de valuaciones, no solo a nivel local. Por lo expuesto considero estoy suficientemente habilitado, para poder hablar resaltando en estas líneas la deplorable actitud de tratar a la gente que esperaba en la calle, poco menos que como "manada" - palabra hoy de moda - sin reconocer, lo establecido en las leyes nacionales, provinciales y legislación municipal, sobre los adultos mayores, ni la dificultad de los mismos para poder acceder a un turno ante trámites surgidos por imponderables e impostergables dado el perjuicio que podrían causar en el estado financiero de cada uno, cosa que puede suceder hasta por un problema de sistema. Aviso, si hoy piden un turno para atención comercial, se lo dan para el mes de agosto/2020. Considero que usted baja la línea para la atención al público a sus empleados y a usted se la bajan de Casa Central, pero ese tan esquivo "sentido común" que ya pocos recuerdan, debería ser escuchado para que el daño que el miedo y el andar cauteloso impuesto por las actuales circunstancias, no nos haga olvidar que ante todo debemos ser solidarios y reconocer que parte de nuestro trabajo diario, aunque no sea remunerado, es preocuparnos por nuestros semejantes. Espero las entidades financieras piensen un poco más en brindar servicios a sus clientes y no solo en ganar plata. Somos cautivos del sistema financiero. Atentamente. Julio Carreras DNI 4741742





Correo de Lectores (II):

Señor Gerente del Banco Provincia

Por Julio Carreras

