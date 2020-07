Se trata de un proyecto del bloque Frente de Todos-PJ, el cual será debatido en la próxima sesión. El mismo habilita al Ejecutivo a celebrar convenios con entidades financieras, subsidiando una parte de los intereses del préstamo. "Es una forma de ayudar al vecino, cuidando el presupuesto municipal dada la merma en la recaudación" aseguró la Concejal Romina Carrizo. Un nuevo proyecto presentado por el bloque de Concejales del Frente de Todos-PJ busca generar herramientas desde lo local, con el fin de asistir a vecinos y comerciantes que padecen dificultades económicas producto de la crisis originada por la pandemia de COVID-19. Una nueva iniciativa fue elevada y tendrá tratamiento en el recinto. Se trata de un proyecto de ordenanza que crea una línea de crédito local a tasa subsidiada, para ayudar a vecinos y vecinas cuyas actividades se encuentran dentro de las denominadas "no esenciales". "Este proyecto estipula que la Municipalidad no otorga el crédito, solo subsidia una parte de la tasa de interés" explicó la Concejal Romina Carrizo, quien agregó: "la ordenanza autoriza al Municipio a celebrar convenios con entidades financieras, que son las cuales harían efectivo el préstamo. No obstante, se aplica un tope de interés fijo anual del 26%, y el excedente sería subsidiado por el Estado local". Además, el proyecto propone un periodo de gracia de 90 días desde otorgado el crédito para comenzar a abonar las cuotas. "Los créditos pueden ir desde los $10.000 a $100.000, según lo determine la autoridad de aplicación" agregó Carrizo, quien consideró fundamental acompañar las medidas de cuidado sanitario y refuerzo del aislamiento social, preventivo y obligatorio, con un estímulo a la producción y la continuidad del comercio y las actividades laborales. "Es una forma de ayudar al vecino, cuidando el presupuesto municipal dada la merma en la recaudación" consideró la edil. "Es importante resaltar la ayuda de la Provincia a los distintos Municipios, incluyendo el de Campana, donde más allá del color político de cada Intendente se asistió financieramente buscando aliviar la situación de las Comunas complicadas por la crisis originada por la pandemia", cerró.



La Concejal Carrizo se refirió al proyecto impulsado desde el Frente de Todos-PJ.



Desde el FdT-PJ:

Impulsan una línea de crédito "a tasa subsidiada" para actividades no esenciales

