Efemérides del día de la fecha, 2 de julio

DÍA MUNDIAL DEL OVNI Establecido por el ufólogo turco Haktan Akdogan, fundador del Centro de Investigación de Ciencias Espaciales Sirius UFO en Estambul, en este día se pretende crear conciencia acerca de la existencia de los Ovnis y los extraterrestres, a su vez, se alienta a los gobiernos a desclasificar sus conocimientos sobre el avistamiento de Ovnis. Esta jornada se festeja haciendo maratones de series y películas relacionadas con el tema. Celebrado desde el año 2001, esta fecha conmemora el famoso incidente de Roswell (Nuevo México, Estados Unidos) ocurrido en el año 1947. En aquella ocasión el granjero Mack Brazel descubrió objetos extraños dispersos por su campo lo que lo impulsó a llamar al sheriff. Desconociendo el accionar en este tipo de casos, éste último se contactó con la Fuerza Aérea del Ejército de Roswell, la cual envió soldados a recoger los escombros. El hecho de que estos objetos hayan sido trasportados en camiones blindados y que se mantuvieran un secretismo hermético desencadenó especulaciones en el pueblo. "Las fuerzas aéreas capturan un platillo volante en un rancho de la región de Roswell" tituló la prensa atrayendo a miles de turistas al remoto Roswell. No obstante, el gobierno terminó desestimando todas las teorías explicando que el objeto en cuestión era un globo meteorológico que se había estrellado. Esto dividió a la sociedad entre aquellos que creyeron y los que no iniciando diversas teorías sobre el incidente. Más adelante, se sabría que el objeto era un globo de vigilancia, creado por el "Proyecto Mogul", para recabar información acerca de las pruebas nucleares de la Unión Soviética. ARGENTINA SE CONSAGRA CAMPEÓN DEL MUNDIAL SUB-20 POR QUINTA VEZ La primera vez que la selección sub-20 se coronó campeón fue en el Mundial Sub-20 disputado en Japón en el año 1979. En ese entonces, los dirigidos por César Menotti, vencieron con un contundente 3 a 0 a la Unión Soviética con tantos de sus dos máximas figuras, Ramón Díaz y Diego Maradona, y Hugo Alves. En el año 1995 la "albiceleste" repitió la hazaña en Catar, esta vez con José Néstor Pékerman al mando, los juveniles aplastaron a Brasil 2 a 0 con goles de Leonardo Biagini y Francisco Guerrero. Dos años después, en Malasia, llegaba el tercer título tras vencer a Uruguay 2 a 1 con goles de Esteban Cambiasso y Diego Quintana. Aquella selección contaba con destacados jugadores como Juan Román Riquelme, Pablo Aimar, Fabián Cubero y Lionel Scaloni. En el año 2001 la consagración fue en el país y el rival fue Ghana que perdió 3 a 0 con goles Diego Colotto, Javier Saviola y Maximiliano Rodríguez. Entre las figuras de la selección estaban, además de los mencionados anteriormente, Leonardo Ponzio, Nicolás Burdisso, Andrés D´Alessandro y Leandro Romagnoli. En el año 2005, Francisco Ferraro dirigió a los juveniles que, a pesar de comenzar con una derrota, fueron imbatibles en todo el torneo. En octavos de final Lionel Messi y Julio Barroso propiciaron la eliminación de Colombia al vencerla 2 a 0. En la siguiente ronda, España se despedía del Mundial con una derrota 3 a 1 ocasionada por los goles de Messi, Pablo Zabaleta y Gustavo Oberman. En semifinales Brasil fue eliminado tras perder 2 a 1 por obra de Zabaleta y Messi y, en la final, "La Pulga" consagró a la selección campeona con dos goles desde el punto de penal. Messi fue la máxima figura del torneo con 6 goles que le valieron el reconocimiento de la FIFA con el Botín de Oro. DESAPARECE LA LEGENDARIA AVIADORA AMELIA EARHART Un día como hoy en el año 1937, Amelia Earhart junto a su copiloto Frederick Noonan desaparecían misteriosamente en el Océano Pacífico. La aviadora norteamericana había hecho historia al convertirse en la primera mujer en sobrevolar el Océano Atlántico (1928) y el Océano Pacífico en solitario (1935). Aventurera y temeraria, Earhart aceptó el desafío de dar la vuelta al mundo en su avión Lockheed Electra 10-E. No obstante, en su etapa entre Nueva Guinea y la Isla de Howard, se perdió el rastro de los aviadores. En las últimas cartas que Amelia le escribió a su esposo dijo: "por favor, soy muy consciente de los peligros. Quiero hacerlo. Las mujeres deben tratar de hacer las cosas como los hombres. Cuando fracasan, su fracaso no debe ser más que un desafío para los demás".



Efemérides del día de la fecha, 2 de julio

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar