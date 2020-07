La dupla técnica difundió un mensaje de despedida y agradecimiento para con el plantel y el club, que espera una resolución a su reclamo. Por ahora, el Santo decidió no renovar vínculos y así liberó también a 18 jugadores. "San Martín está destrozado económicamente", dijo su presidente. Por la intensidad de sus reclamos y la posición que ostentaba en la temporada, San Martín de Tucumán es probablemente el club que se sintió más afectado por el parate que impuso la pandemia de coronavirus en el fútbol argentino. El Ciruja lideraba la Zona B de la Primera Nacional con 44 puntos (producto de 13 victorias, 5 empates y 3 derrotas) y si bien Defensores de Belgrano (41) no aflojaba en su persecución, en La Ciudadela ya hacían foco en la final por el primer ascenso a la Liga Profesional. Por ello, desde la dirigencia reclamaron para que se le otorgue a la institución el boleto a la máxima categoría, manifestando su desacuerdo con la determinación de AFA de dar por cancelada la temporada sin definir los correspondientes ascensos (la idea de "Chiqui" Tapia es que se disputen "en la cancha"). Incluso recurrieron al TAS, máximo tribunal de arbitraje deportivo, al que debieron abonar más de 3 millones de pesos para presentar el expediente. "La decisión de AFA nos perjudicó deportivamente y mucho económicamente; marca una conducta totalmente ajena a la igualdad y a una serie de principios que nos llevan a una situación de angustia", señaló Roberto Sagra, presidente de la entidad. Así, el panorama del Santo muestra ahora un brusco giro. El lunes finalizaron los contratos de 18 futbolistas, por lo que el 70% del plantel dejó de pertenecer a la institución, decisión que alcanza al mediocampista campanense Juan Ignacio Mercier. Mientras que los entrenadores Favio Orsi y Sergio Gómez (ex jugador de Villa Dálmine) también dejaron su cargo debido a la incertidumbre sobre el retorno del fútbol y la delicada situación económica. "Como dupla técnica queremos reconocer a este gran grupo de trabajo. Al cuerpo médico, utileros, dirigentes, colaboradores, hinchas y, en especial, a los jugadores, por la increíble campaña que hicieron", remarcaron Orsi y Gómez a través de las redes sociales. "Gracias por su dedicación, profesionalismo y respeto hacia los hinchas y todos nosotros. Sabemos que este equipo no será el mismo por la situación que estamos viviendo, pero también estamos convencidos de que no podrán quitarle lo obtenido", agregaron vía Instagram, sabiendo que tienen la puerta abierta para seguir. Claro: lejos están hoy de conocer la situación en la que podrían llegar a continuar en Tucumán. Una incertidumbre que se encargó de resaltar el propio Sagra: "Hasta que no resuelva el TAS (NdR: podría ser a fines de julio) los liberé a todos porque no sabemos cuándo volveremos a jugar. San Martín está destrozado económicamente porque vivimos de las recaudaciones. Los jugadores estuvieron siempre a la par nuestra, pero la realidad es que la arbitrariedad nos condiciona totalmente".

