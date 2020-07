Más de "Locales - Deportes" en Edición del jueves, 02/jul/2020. Más de "Locales - Deportes" en Edición del jueves, 02/jul/2020. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Locales - Deportes:

Con respecto al momento que nos toca vivir y relacionado con el mundo de la pesca podemos decir que hay varias localidades que cuentan con lagunas, arroyos y canales donde en principio los Municipios sin casos de Covid 19 permitieron la pesca costera. Así también algunas localidades tuvieron que regresar a Fase 1 debido a los casos de Covid 19 que se comenzaron a dar. Lógicamente que la culpa de ello no la tienen los pescadores como en el caso de la localidad de Junín (B) donde sin casos y ya entrando en Fase 5 se permitiría la pesca costera. Cuando todo se vio truncado por un vecino que viajó con su camión a buscar verduras al mercado en Capital Federal y a su regreso realizó un reparto por más de 26 verdulerías, posteriormente al sentirse mal dio positivo y Junín se cerró por completo. Con respecto a esto, el miércoles pasado se realizó una marcha por parte de propietarios de pesqueros, guías de pesca, pescadores y dueños de comercios afines, los cuales marcharon con sus vehículos por el centro de Junín hasta el Palacio Municipal para entregarle un petitorio al Sr. Intendente Pablo Petrecca solicitándole se libere la pesca costera en la laguna de esa localidad, de momento sin respuesta positiva al petitorio. En otra localidad cercana a Junín, como la de Agustina la laguna Mar Chiquita, abierta a la pesca solo para residentes, tanto de costa como de embarcado está entregando una excelente pesca de pejerreyes no solo en cantidad sino en calidad con muchos ejemplares que superan holgadamente el kilo de peso, los que solo pueden aprovechar, reiteramos, los residentes en este momento. Por otra parte, los habitantes de Villa Paranacito, los que se encuentran aislados totalmente con el corte en su ingreso desde Ruta 12, en los muelles de casas particulares o recreos y camping sobre el mismo río Paranacito han realizado notables pescas de pejerreyes en la zona. Los que se ve que están ingresando al mismo acardumados. Lo que por otra parte nos lleva a pensar en que si así está la pesca por esa zona lo que debe ser sobre el mismo río Uruguay, siendo esto también el efecto de la ausencia y presión de pesca comercial. Otra localidad que disfruta de la pesca es la Santafesina de Villa Cañas también exclusivamente para residentes, los que pueden realizarla tanto de costa como de embarcado y en esta última modalidad con un máximo de tres personas por tracker, con un horario estipulado desde las 07:00 hasta las hasta las 17:00 horas. Respetando las medidas de prevención vigentes, como distanciamiento físico de dos metros y uso de barbijo o tapabocas. Para realizar dicha actividad los residentes tienen que gestionar el debido permiso en forma gratuita y diaria a través de la aplicación COVID 19 provincia de Santa Fe. Precisamente desde Villa Cañas nuestro amigo y corresponsal Eduardo Gambini realizó un relevamiento de pesca el último fin de semana, en la laguna la Soraida pesquero Luis Rovea. Nuevamente pudieron comprobar la gran cantidad de pejerreyes que pueblan estas aguas. Nos comentaba Eduardo que sin ser un pique tras otro la cuota diaria se logra en solo un par de horas de pesca y que la laguna se encuentra en óptimo estado con respecto a su nivel de agua. Por nuestra parte solo nos queda seguir informando de las novedades que nos llegan a nuestra mesa de trabajo y quedarnos a la espera de que todo pase y se libere la pesca en nuestra zona de influencia. En nuestro programa televisivo Nº 834 de esta semana Horacio Pascuariello de Crónica pesca nos asesora sobre licencias de pesca, Jorge Alberto Robson nos muestra la confección de un telegrama y su uso, Aldo Bigatton de Laguna Larga Córdoba nos lleva a pescar pejerreyes a una laguna privada en Oncativo, este programa lo podes ver a través de nuestra página www.semanariopescador.com.ar y en nuestro canal de YouTube. Nuestro programa radial por FM Simple 97.3 mhz hoy y todos los días jueves de 20:00 a 21:30 horas con programación especial por la cuarentena con calificados corresponsales y especialistas, la participación especial y comentarios de Horacio Palacios y Jorge Alberto Robson, además de Horacio Pascuariello de Crónica Pesca, Wilmar Merino de Viva la Pesca diario Popular y columnista de revista Weekend, Jorge Virgilio desde Tandil de Planeta pesca Radio, el profesor Diego Ceferino Araujo de pescando en AM desde el partido de la costa, Daniel Console del Diario Oral del Pescador y Daniel Rodríguez del portal Sentí y columnista de revista Weekend con la dirección general de Luis María Bruno comunícate con nosotros a través del 03489-15-662887 también encontrarnos por www.semanariopescador.com.ar las 24 horas.



Algunos de los ejemplares capturados en Villa Cañas pesquero Luis Rovea por el amigo Juan Rena.



