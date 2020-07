Breves: Deportivas

SCOCCO EN NEWELLS Tras concluir su contrato en River Plate, el atacante Ignacio Scocco regresa a Newells. Así lo confirmó la institución rosarina en el primer minuto del 1º de julio. Luego, en declaraciones al sitio oficial de la Lepra, "Nacho" señaló: "Desde el primer momento que me fui, siempre la idea fue cumplir con los tres años del contrato y volver para vivir los últimos años en el club que me inicié. Me dieron todo, me prepararon como jugador y como persona. Lo hago para devolver un poco todo eso", expresó el delantero, quien se volverá a reunir con otros referentes de Newells como Maxi Rodríguez, Pablo Pérez y Mauro Fórmica. DE CÓRDOBA A FRANCIA Dos jugadores de Talleres continuarán sus carrersa en el fútbol francés: el mediocampista Andres Cubas (ex Boca) pasará al Nimes, mientras que el defensor Facundo Medina fichará en el Lens. EL MADRID, POR MÁS En el cierre de la 33ª fecha de La Liga de España, Real Madrid (71 puntos) recibirá al Getafe (17.00; DirecTV) con la posibilidad de sacarle cuatro puntos de ventaja a su escolta Barcelona (70). Además, también jugarán hoy Eibar vs Osasuna y Real Sociedad vs Espanyol. Ayer, en tanto, se disputaron cuatro partidos de la fecha: Alavés 0-2 Granada, Valencia 0-2 Athletic Bilbao, Betis 0-2 Villarreal y Valladolid 0-0 Levante. GOLEÓ INTER En la continuidad de la 29ª fecha de la Serie A de Italia, Inter (64 puntos) venció 6-0 como local a Brescia y mantuvo su distancia respecto a Juventus (líder con 72) y Lazio (64), que habían ganado el martes. Ayer también jugaron: Bologna 1-1 Cagliari (nuevo gol de Giovanni Simeone), Fiorentina 1-3 Sassuolo, Lecce 1-2 Sampdoria, SPAL 2-2 Milan y Helas Verona 3-2 Parma. Hoy se cierra la programación con Atalanta vs Napoli (14.30, ESPN) y Roma vs Udinese (16.45, ESPN). ACCIÓN EN INGLATERRA Por la 32ª fecha de la Premier League, ayer ganaron Arsenal (4-0 al Norwich), Newcastle (4-1 al Bournemouth), Everton (2-1 al Leicester) y West Ham (3-2 a Chelsea). La programación de esta jornada culmina hoy con otros dos encuentros: Sheffield United vs Tottenham (14.00, ESPN) y el escolta Manchester City vs el ya campeón Liverpool (16.15, ESPN). BIELSA PELEA EL ASCENSO A falta de seis fechas en el Championship (Segunda División de Inglaterra), el Leeds que dirige Marcelo Bielsa se mantiene como único líder con 75 puntos, uno más que su escolta Albion Bromwich (74) y seis más que el tercero, Brentford (69). Los dos primeros del certamen ascenderán directamente a la Premier League. RUSIA: RIGONI El argentino Emiliano Rigoni convirtió ayer el gol de la agónica victoria 2-1 del Zenit sobre Tambov como visitante. De esta manera, el equipo del ex Belgrano e Independiente quedó al borde del bicampeonato, dado que tomó 11 puntos de ventaja sobre su más inmediato perseguidor, Lokomotiv Moscú, cuando solamente restan cinco fechas para el final del campeonato ruso. BECAS GIGANTES Luego de una reunión con el Ministro de Turismo y Deportes de la Nación, Matías Lammens, quien trabajó de manera articulada con el Presidente del ENARD, Gerardo Werthein, las jugadoras de la Selección Argentina Femenina de Básquet recuperarán sus becas deportivas. La decisión llegó luego de diferentes reclamo por parte de Las Gigantes, que han mostrado un crecimiento sostenido en los últimos años.



2 de Julio de 2020

