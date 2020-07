El aislamiento social debido a la pandemia y las bajas temperaturas pueden generar un mayor riesgo potencial de intoxicación. Ante la sospecha de intoxicación por CO, apague la estufa y ventile inmediatamente abriendo puertas y ventanas. De ser posible retire al afectado del lugar y llévelo al exterior. Deberá además llamar a su médico, quien debe poder determinar si tiene este problema al observar sus síntomas y hacerle un examen. También le realizará, de ser necesario, una prueba de sangre para examinar si tiene CO en el cuerpo. En casos graves las personas intoxicadas por CO pueden llegar a precisar tratamiento en el hospital con oxígeno. ¿Cómo reducir las posibilidades de intoxicación por monóxido de carbono? - Mantenga ambientes ventilados y controle el buen funcionamiento de las instalaciones y artefactos de calefacción. - En el caso de los artefactos para calefaccionar a gas la llama debe ser azul y tener salida al exterior. - Nunca deje un automóvil en marcha en un garaje, incluso con la puerta del garaje abierta. - Nunca haga funcionar un generador dentro de su casa o garaje, o justo fuera de una ventana, una puerta o un conducto de ventilación que ingrese a su casa. - Nunca use una parrilla a carbón o parrilla a propano portátil en un lugar cerrado. - Evite calefaccionar los ambientes con el horno y hornallas de la cocina y controle que estén apagadas antes de dormir. Asesoraron: Dr. Daniel Carlés (MP 57485) y la Dra. Vanesa Abrate (MN 31454/7), Coordinadores de la sección Neumonología Clínica y Medicina Crítica.



¿Qué hacer si se sospecha de una intoxicación por monóxido de carbono? (Parte 2)

