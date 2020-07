La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 03/jul/2020 El HCD aprobó una resolución pidiendo extensión del plazo de devolución del Fondo Especial







A través de un proyecto, los concejales solicitaron una prórroga en los tiempos en que el Municipio tiene que reintegrar el dinero que el Gobierno Provincial envió ante la emergencia sanitaria por el Covid-19. Anoche tuvo lugar una nueva sesión del Honorable Concejo Deliberante, en el cual no faltaron el debate y posturas encontradas en el extenso Orden del Día que incluyó varios pedidos tratamientos Sobre Tablas. En ese sentido, vale destacar que la presidente Marina Casaretto comentó durante la sesión que convocará a una reunión en la que participen todos los bloques y llegar a un acuerdo sobre cuál es la finalidad de la herramienta. Hablando de la sesión propiamente dicha, se leyó por Secretaría e incluyó en un expediente tratado en la sesión anterior la nota recibida "de representantes legales de Jardines Maternales de nuestra ciudad expresando la preocupante situación que atraviesan estas instituciones por la emergencia sanitaria por la pandemia de COVID-19". Como se dijo, hubo varios Asuntos Entrados que fueron Tratados sobre Tablas, entre ellos uno solicitado por la presidenta del bloque PJ – Frente de Todos, Soledad Calle. Se trataba de un Proyecto de Comunicación que no prosperó, "solicitando al Departamento Ejecutivo generar herramientas para la asistencia para sectores que realizan actividades no esenciales". Más allá del debate desatado y las diferentes posturas, puso sobre la mesa que al Campana ingresar en la una nueva fase de aislamiento, no se le asignará el bono IFE a los vecinos de nuestra ciudad. También se aprobó una resolución pidiendo la extensión del plazo de devolución del Fondo Especial de Emergencia Sanitaria para la Contención Fiscal Municipal para todas las localidades de la provincia de Buenos Aires. Aprobado sobre tablas, el proyecto, que ingresó de la mano de Juntos por el Cambio y fue aprobado por parte de todos los bloques, tiene el objetivo de solicitar la prórroga del pago de la asistencia al Municipio mediante ayudas económicas reembolsables sin finan-ciamiento. Luego se generó un interesante debate alrededor de un Pedido de Informes solicitado por la UV Calixto Dellepiane tratado Sobre Tablas, relacionado con una denuncia en las redes sociales por el vecino Ramón Chavéz sobre la supuesta falta de camas en el Hospital San José. Del mismo participaron Axel Cantlon y María Palavecino (UV Calixto Dellepiane), Ernesto Meiraldi (Juntos por el Cambio) y Soledad Calle entre otros. Más allá de la cuestión tratada, se reflexionó en profundidad sobre el rol de los concejales y de los funcionarios del Ejecutivo, en cuanto a su relación con los vecinos a la hora de dar respuestas y cómo comunicarlas. La medida se tomó a fin de sostener las finanzas municipales, como así generar herramientas que les permitan moderar el impacto financiero generado ante la emergencia sanitaria por el COVID-19. Además, y con diferentes intervenciones que incluyeron a los dos médicos del cuerpo, hubo un generalizado acuerdo en relación a diferentes puntos del Orden de Día vinculados la donación de plasma por parte de pacientes recuperados del COVID 19, y su instrumentación a nivel local, incluyendo una solicitud al Ejecutivo para que adhiera al Plan Estratégico que regula su uso, propuesta por la UV Calixto Dellepiane. También se aprobó por unanimidad un Proyecto de Ordenanza del oficialismo "creando el Registro Municipal de Pequeñas Unidades Productivas Alimenticias", cuya una de sus finalidades es ordenar la actividad gastronómica realizada en domicilios; y también otro en el que se le impone el nombre de barrio "La Querencia" al sector delimitado entre las calles O’Higgins, ex Ruta 6 y Moreno, en memoria del fallecido vecino Remigio Martínez. Cuando todo parecía indicar que no habría mayores turbulencias, el debate se volvió a encender de la mano de Stella Giroldi (PJ- Frente de Todos) quien pidió la palabra para adelantar su voto negativo a la iniciativa de Juntos por el Cambio expresando "repudio y preocupación por la intervención al Grupo Vicentín por medio de un Decreto del Gobierno Nacional". Además de Diego Lis, quien fue el miembro informante, también recogió el guante Luis Gómez, y se sumó Norma López (PJ – Frente de Todos). Finalmente, se aprobaron en disidencia 3 expedientes reconociendo deuda con otras tantas prestadoras sanitarias. La oposición no acompañó al oficialismo argumentando irregularidades que en su momento deberán ser evaluadas por el Tribunal de Cuentas.









#Video HCD Campana: Sesión Ordinaria, 2 de Julio de 2020. https://t.co/ViFeGVoJZ5 — La Auténtica Defensa (@LADdigital) July 2, 2020

