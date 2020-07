El Intendente lo solicitó debido a la Secretaría de Espacio Público solo lleva adelante tareas consideradas esenciales ante la menor cantidad de personal trabajando por la cuarentena. Ante la emergencia sanitaria y la menor cantidad de personal municipal trabajando desde marzo, el intendente Sebastián Abella solicitó a los vecinos ser responsables y colaborar en la limpieza de la ciudad. A través de un video difundido por las redes sociales, el jefe comunal explicó que, debido a la cuarentena, la Secretaría de Espacio Público no puede desarrollar su función habitual y, a través de una guardia especial, solo lleva adelantes aquellas tareas consideradas esenciales. "Hace más de 100 días que estamos trabajando solamente con aquellas cosas que tienen que ver con la emergencia y no con el mantenimiento. Esto retrasa en lo diario todo lo qué veníamos haciendo en los espacios públicos", sostuvo Abella. Por ello –y ante la imposibilidad de que el Municipio retome su labor habitual durante el tiempo que persista el aislamiento- pidió a los vecinos colaboración y respetar las normas vigentes para evitar complicaciones en la vía pública. "Estamos viendo montículos de poda a gran escala en la vía pública y es necesario que toda la población tome conciencia del riesgo que genera. Desde el Municipio se hace lo imposible para que la ciudad no pierda las prestaciones que tuvo en tiempos normales, pero es fundamental ayudarnos entre todos", concluyó.







Abella pidió a los vecinos colaborar con la limpieza de la ciudad

