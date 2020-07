Coronavirus: Campana sumó otros cuatro casos

Así lo indicaba anoche el reporte del Ministerio de Salud de la Provincia. En tanto, Exaltación de La Cruz confirmó un positivo en Los Cardales. El reporte del Ministerio de Salud de la Provincia de Bueno Aires mostraba anoche a Campana con cuatro nuevos contagios de coronavirus respecto al miércoles. De esta manera, nuestra ciudad tiene ahora un total de 156 casos. Por su parte, la Secretaría de Salud de la Municipalidad de Campana no difundió novedades en el número de recuperados ni informó nuevos fallecidos, por lo que el panorama actual en nuestro distrito sería de 58 casos activos, 91 recuperados y 7 fallecidos. De los cuatro nuevos casos detectados en la ciudad, tres corresponden a la franja etaria que va de los 20 a los 50 años, la cual ha registrado 104 de los 156 contagios. En tanto, el otro positivo de ayer es de un menor de 20 años, de acuerdo a la estadística del reporte provincial. En cuanto a género, los casos femeninos (84) siguen siendo mayoría y representan el 54% de los contagios en la ciudad. DISTRITOS VECINOS La Municipalidad de Zárate confirmó ayer 8 nuevos contagios de coronavirus, cuatro de ellos correspondiente a la localidad de Lima. Y también informó que 8 pacientes superaron la enfermedad y que tiene 75 análisis pendientes de resultados. Así, el panorama en la vecina ciudad es de 163 casos totales: 81 de ellos están activos (24 son de Lima), 78 se han recuperado y 3 han fallecido. Por su parte, la Municipalidad de Escobar comunicó 20 nuevos contagios ayer y, además, el fallecimiento de otras dos personas: un hombre de 74 años, vecino de Maquinista Savio; y otro de 81, de Belén de Escobar. De esta manera, totaliza 592 casos desde que inició la pandemia: 343 se encuentran activos, 224 se han recuperado y 25 han fallecido. En tanto, Pilar también informó 20 nuevos positivos de coronavirus y se mantiene como el distrito vecino con mayor cantidad de casos totales: 595. De esa cifra, 385 están cursando la enfermedad; 201 se han recuperado y 9 han fallecido. Finalmente, Exaltación de La Cruz anunció dos nuevos positivos: una trabajadora de la salud domiciliada en Parada Robles y un vecino de Los Cardales. Ambos se habrían contagiado fuera del distrito, que ahora presenta un total de 27 casos (12 activos, 12 recuperados y 3 fallecidos).

SE CONVIRTIÓ EN LEY LA DONACIÓN DE PLASMA EN LA PROVINCIA En tanto, en Zárate investigan si se vendió plasma a un contagiado. La Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires convirtió en ley el proyecto elaborado por la legisladora de La Matanza María Laura Ramírez y el senador de Malvinas Argentinas Luis Vivona, que prevé un plan provincial para promover la donación de plasma de pacientes recuperados de coronavirus y un registro único de donantes. La norma, aprobada por unanimidad en la cámara baja y alta, determina la declaración de Interés Provincial de la donación y el uso de plasma de personas convalecientes de COVID-19, establece un Plan Provincial en el marco del Sistema Provincial de Hemoterapia, cuyo órgano rector es el Instituto de Hemoterapia, y crea un registro único de donantes. Los objetivos son aumentar la cantidad de donantes y agilizar los procedimientos. "Esta ley no modifica en ningún sentido la Ley de Sangre, no habla de obligatoriedad", aclaró el senador Vivona. La transfusión de plasma se utilizó numerosas veces para tratar enfermedades como la fiebre hemorrágica argentina y contagiados de virus SARS, "familiar" directo del Covid-19. Los buenos resultados que presentaron dieron pie a que se utilice este tratamiento en pacientes que se encuentran en estado grave, no en aquellos asintomático o con síntomas leves. "El plasma no es un tratamiento aprobado, pero está dando buenos resultados", señaló Nora Etchenique, directora del Instituto de Hemoterapia de la Provincia de Buenos Aires. DENUNCIA EN ZÁRATE La familia de un hombre que contrajo coronavirus y se encuentra internado en un sanatorio privado de Zárate reveló que pagó más de 74 mil pesos para poder acceder a un tratamiento con plasma de un paciente recuperado. Incluso presentó un recibo del pago realizado. Todo comenzó a partir del reclamo de la familia Díaz, que solicitaba que la obra social se hiciera cargo del costo del procedimiento que supuestamente se desarrolló en la Clínica del Carmen. Pero la realidad es que por el artículo 4 de la Ley de Sangre está prohibida en el país "la intermediación comercial y el lucro" de "la sangre humana, sus componentes y sus derivados". Según trascendió, a este paciente de Zárate (un hombre de 46 años que se desempeña laboralmente en una papelera de nuestra ciudad) se le habrían administrado dos bolsas de suero y ahora estaría atravesando una recuperación favorable. "Esperamos tener más información sobre qué ocurrió en la Clínica del Carmen y vamos a comunicarnos con el Ministerio de Salud de la Provincia", dijo a Clarín el intendente Osvaldo Cáffaro, quien calificó de "poco probable" que sea el propio centro médico el que haya producido el suero. Días atrás, en una entrevista con Infobae, la directora del Instituto de Hemoterapia de la Provincia de Buenos Aires, Nora Etchenique, explicó cómo es el proceso para llegar a suministrarle plasma a un paciente con coronavirus: "El médico tiene que llamar a los coordinadores de la Dirección Provincial de Hospitales, que también son médicos. Ambos revalúan las condiciones de salud del paciente y luego determinan si el mismo entra dentro del protocolo o no. En caso de ingresar, nos llaman a nosotros al Instituto de Hemoterapia para que le preparemos el plasma, que lo tenemos guardado a 40 grados bajo cero. Lo vienen a buscar las instituciones que lo requieran, pero previo llamado al director provincial de hospitales". #Dato La Secretaría de Salud de la Municipalidad de #Campana confirmó hoy 3 nuevos casos de #Coronavirus en la ciudad respecto a su último parte. Quedando en 54 casos. En tanto, la cifra de recuperados se mantiene en 91.

Total de casos positivos a la fecha 152. #QuedateEnCasa pic.twitter.com/30kqarwlg1 — Daniel Trila (@dantrila) July 2, 2020

Coronavirus: Campana sumó otros cuatro casos

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar