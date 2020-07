Comenzó a regir la nueva Ley de Alquileres

Entre otras modificaciones, los contratos pasan a ser de tres años y las actualizaciones anuales. Las inmobiliarias locales están adaptando las condiciones de oferta. El Gobierno promulgó la nueva Ley de Alquileres y las inmobiliarias locales se encuentran adaptando las condiciones de oferta de unidades habitacionales. "Por modificación de la Ley de Alquileres, estuvimos atrasados con los informes de inmuebles. A partir de la fecha rige la nueva ley. A quienes se les envió informes, pedirlos nuevamente con modificaciones correspondientes", escribió en su página de Facebook una inmobiliaria de Campana el miércoles 1º de julio. Entre los principales cambios, se extiende el plazo mínimo de los contratos de alquiler de dos a tres años, la actualización de precios deberá ser solo anual y se calculará sobre la base de una fórmula de indexación mixta que combina en partes iguales la evolución de la inflación (IPC) y de los salarios (RIPTE), a publicar por el Banco Central. En cuanto al depósito de entrada que pagan los inquilinos al iniciar el contrato, el mismo no puede representar un monto mayor al valor del primer mes de alquiler. Además, se amplía la gama de opciones que los inquilinos pueden presentar al propietario en concepto de garantía: se admitirán inmuebles de terceros, recibos de sueldos, certificados de ingreso, seguros de caución o avales bancarios. Carlos Terragno, presidente del Colegio de Corredores y Martilleros Públicos de Zárate-Campana, señaló que las modificaciones "parecería que son muchas, pero no es así". "Opino que una de las más importantes es que en los contratos de locación de inmuebles destinados a uso habitacional es el precio del alquiler que debe fijarse como valor único y por períodos mensuales, sobre el cual solo pueden realizarse ajustes anuales. En ningún caso, se pueden establecer bonificaciones ni otras metodologías que induzcan a error al Locatario", comentó Terragno. "Por supuesto que hay muchas más reformas, pero considero que no hacen a un cambio profundo, por ejemplo, que ahora se pide un solo mes de depósito de garantía, antes eran uno por cada año de locación, pero en la práctica solo se pedía uno, para evitar un costo excesivo al ingresar al inmueble", amplió. Según un relevamiento realizado por La Auténtica Defensa, hasta el cierre de junio había alquileres que se ofrecían bajo condiciones por afuera de la flamante reglamentación. Así, una inmobiliaria alquilaba un departamento céntrico a 19 mil pesos con aumento semestral, mientras que otra pedía 16 mil con un actualización cada 6 meses del 15 por ciento.



Comenzó a regir la nueva Ley de Alquileres

