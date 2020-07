Nuestros lectores siguen escribiendo al WhatsApp +54 9 3489 488321 reportando distintas problemáticas en nuestra ciudad. ESTO TAMBIÉN ES CAMPANA "Calle Los Ceibos, entre Los Castaños y la entrada al Jagüel del Monte llamada Los Aromos pertenece a Campana (Alto los Cardales) y siempre estuvo así, nadie la arregla" muestra Alicia. SOLUCIONADO "Ricardo Rojas y Pasteur (barrio San Felipe) ya se había limpiado y fue producto de un incendio que tuvimos que esperar que se seque. No estuvo más de una semana hasta que lo retiramos", avisaron. LO QUE EL OTOÑO DEJÓ "Vuelvo a escribirles porque desde el 2 de mayo sigue estando la pila de ramas en Maipú entre Rawson y Castelli. Directamente se ve que no pasan ya que son varias cuadras que están así. Desde ya muchísimas gracias", muestra Rosana. #QuejaVecinal poste telefónico con riesgo de caída, muchos cables telefónicos, incluso cruza el cable trenzado de red eléctrica y el cable de Teledelta. Modarelli y Córdoba. Según los vecinos si cae ese poste los dejaría sin teléfono y sin suministro eléctrico. @CeMAV_Campana pic.twitter.com/6xkxI5CfTn — Daniel Trila (@dantrila) July 3, 2020 #Dato incendio de cables en barrio San Felipe. Anoche a las 23 hs un cable de alta tensión cortado hacía fogonazos en el piso y sobre la columna. Personal de EDEN debía cortar el suministro para resolverlo, más de 30 personas confrontar con la policía ???????? para que no corten pic.twitter.com/cC6Jq5f8nN — Daniel Trila (@dantrila) July 2, 2020

3 de Julio de 2020:

Quejas Vecinales

